Герман о бойкоте клубов Медиалиги журналиста Терлецкого: «Я думал, что это будет шутка на первое апреля. Но когда увидел петицию, то понял, что нам не по пути»

Герман Эль Класико высказался о бойкоте журналиста Севастиана Терлецкого.

Ранее ФК «10», «БроукБойз», Fight Nights, «Титан», «Народная Команда», «Чисто Питер» и ФК «Деньги» выступили совместное заявление о бойкоте журналиста Севастиана Терлецкого.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров на стриме заявил: «Я могу подтвердить слова Станоса, что «Амкал» хотел принять участие в бойкоте «Крысевы». Потом Герман вышел из чата».

«Я думал, что будет шутка над Севой на 1-е апреля. Не воспринял эту тему всерьез.

Но когда я увидел «петицию», понял, что мы не так поняли друг друга с авторами идеи и сообщил, что нам не по пути здесь.

Созванивались с авторами петиции и я объяснял свою позицию, что думал, что будем шутить, а не обижаться и пытаться реально бойкотировать.

Обожаю называть Севу СММ-щиком 2Drots, потому что он смешно бомбит», – рассказал президент «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports Степаном Кашинцевым.