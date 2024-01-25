«Амкал» выложил ролик ФК «Банки» с матча против «Амкара». В конце видео – серия пенальти
ФК «Банка» сыграл товарищеский матч с медийной командой «Амкара».
«Банка» сыграла вничью с «Амкар ФМЛ» (1:1). После основного времени прошла серия пенальти
Пермский клуб выиграл в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4.
Единственный, кто не реализовал пенальти – Феликс. Арбитр встречи Дмитрий Жилинский дважды дал перебить пенальти, но защитник так и не смог поразить ворота Александра Маменко.
Теперь ФК «Банка» не сможет сыграть как самостоятельная команда в Winline Медиалиге. Для участия в сезоне команде было необходимо одержать 10 побед из 10 матчей.
ФК «Банка» – проект «Амкала», в котором играют медийные игроки. «Амкар ФМЛ» – медийная команда пермского «Амкара».