«Амкал» выложил ролик ФК «Банки» с матча против «Амкара». В конце видео – серия пенальти

Теги Амкар Амкал Winline Медиалига Феликс Александр Маменко Медиафутбол

ФК «Банка» сыграл товарищеский матч с медийной командой «Амкара».

«Банка» сыграла вничью с «Амкар ФМЛ» (1:1). После основного времени прошла серия пенальти

Пермский клуб выиграл в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4.

Единственный, кто не реализовал пенальти – Феликс. Арбитр встречи Дмитрий Жилинский дважды дал перебить пенальти, но защитник так и не смог поразить ворота Александра Маменко.

Теперь ФК «Банка» не сможет сыграть как самостоятельная команда в Winline Медиалиге. Для участия в сезоне команде было необходимо одержать 10 побед из 10 матчей.

ФК «Банка» – проект «Амкала», в котором играют медийные игроки. «Амкар ФМЛ» – медийная команда пермского «Амкара».

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