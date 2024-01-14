«2Drots больше никого не отпустят к нам». Фил Воронин об участии Фрола в матче против «Амкара» за ФК «Банка»
Комик Фил Воронин высказался после игры Фрола за ФК «Банка».
Фрол является футболистом 2Drots.
«Судя по настроениям, доносящимся от 2Drots, они никого больше не отпустят к нам на игры.
По мне, странная позиция, но окей», – написал Воронин.
Товарищеская игра «Амкала» против «Амкара» состоялась 13 января и закончилась со счетом 1:1. Серию пенальти не показали в трансляции.
В январе «Амкал» объявил о создании ФК «Банка»: в проект попали легенды клуба, которые не проходят в основную команду.