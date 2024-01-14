Евгений Спиряков: «Амкар» не позволит себе проиграть на своем поле. В Перми точно будет рубиться не ФК «Банка»

Тренер вратарей «Амкала» Спиряков высказался об игре против «Амкара» и Федосе.

– Федос плотно сел на банку.

– У Федоса фигня с глазами. Ему еще долго нельзя давать нагрузки.

– Повлияло ли создание ФК «Банка» на ослабление Феди в рамках тренировок в « »?

– Нет, просто такая ситуация. Дело не в «Банке» или еще в чем-то. «Банка» играла, и я бы не сказал, что это какой-то фановый товарищеский матч. Я не посмеялся.

– Ты играл за ФК «Банка», хотя вроде перегорел к игре в футбол.

– Я и не хотел играть. Меня позвали. Говорили, прикольно, что «Амкал» и «Амкар». Это точно разовая история.

В Перми, я думаю, вообще основы будут рубиться. Матч со зрителями же будет. Вряд ли «Амкар» позволит себе проиграть на своем поле. Думаю, там будет совершенно другая игра. Там точно не «Банка» будет рубиться.

Я перегорел к игре в футбол. Я был на поле, и никакого кайфа, – рассказал Спиряков в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

Товарищеская игра «Амкала» против «Амкара» состоялась 13 января и закончилась со счетом 1:1. Серию пенальти не показали в трансляции.

В январе «Амкал» объявил о создании ФК «Банка»: в проект попали легенды клуба, которые не проходят в основную команду.

Ответный матч «Амкала» против «Амкара» предположительно состоится в мае.