«Я не перейду в «Амкал» и не надевал их эмблему. Это было на один матч и ради шоу, которое ты любишь больше всех в медиафутболе». Фрол ответил Егорову

Максим Фролов ответил на высказывание Егорова об его игре хавбека за ФК «Банка».

«Дим, «Банка» – больше проект для веселья, мало что общего с профессиональным футболом!

Для меня есть принципиальность к « », но она выражается совсем в другом. Я не перейду в «Амкал», не надевал их эмблему и т.д. Все понимают, что это было на один матч и ради шоу, которое ты любишь больше всех в медиафутболе!

Странно сравнивать медиафутбол с проф. футболом, по твоей логике, можно сказать, что странно было бы если игроки «Спартака» вышли бы против ЦСКА в костюмах супергероев!

P.S. я пошел туда не получить игровую практику, а просто повеселиться!» – написал Фрол.

Хавбек 2Drots Фрол играл за команду «Амкала» ФК «Банка» в товарищеском матче против «Амкара».

Матч состоялся 13 января и закончилась со счетом 1:1. Серию пенальти не показали в трансляции.

В январе «Амкал» объявил о создании ФК «Банка»: в проект попали легенды клуба, которые не проходят в основную команду.