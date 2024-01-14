«Президент «Амкара» Чупраков приходил на матчи «Амкар ФМЛ», поддерживал». Финалист проекта «Хочу в «Амкал» рассказал, следят ли боссы за пермской медиафутбольной командой

Вова Мармелад рассказал, следят ли в «Амкаре» за своей медиафутбольной командой.

– Следят ли боссы «Амкара» за «Амкар ФМЛ»?

– Проект «Амкар ФМЛ» курирует пресс-атташе «Амкара». Он наш начальник. Следят ли боссы? Следят.

Они приходили на наши матчи. Мы играем на чемпионате города. Президент «Амкара» Чупраков приходил, поддерживал. Это было классно. Сидел на трибуне, – рассказал Мармелад в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

«Амкар ФМЛ» – любительский клуб в системе «Амкара».

Товарищеская игра «Амкала» против «Амкара» состоялась 13 января и закончилась со счетом 1:1. Серию пенальти не показали в трансляции.

В январе « » объявил о создании ФК «Банка»: в проект попали легенды клуба, которые не проходят в основную команду.

Участники ФК «Банки» играли против «Амкар ФМЛ».

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