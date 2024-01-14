«Президент «Амкара» Чупраков приходил на матчи «Амкар ФМЛ», поддерживал». Финалист проекта «Хочу в «Амкал» рассказал, следят ли боссы за пермской медиафутбольной командой
Вова Мармелад рассказал, следят ли в «Амкаре» за своей медиафутбольной командой.
– Следят ли боссы «Амкара» за «Амкар ФМЛ»?
– Проект «Амкар ФМЛ» курирует пресс-атташе «Амкара». Он наш начальник. Следят ли боссы? Следят.
Они приходили на наши матчи. Мы играем на чемпионате города. Президент «Амкара» Чупраков приходил, поддерживал. Это было классно. Сидел на трибуне, – рассказал Мармелад в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.
«Амкар ФМЛ» – любительский клуб в системе «Амкара».
Товарищеская игра «Амкала» против «Амкара» состоялась 13 января и закончилась со счетом 1:1. Серию пенальти не показали в трансляции.
В январе «Амкал» объявил о создании ФК «Банка»: в проект попали легенды клуба, которые не проходят в основную команду.
Участники ФК «Банки» играли против «Амкар ФМЛ».
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