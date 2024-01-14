Руководитель «Амкар ФМЛ» Дмитрий Коновалов: «Футбольная медийная лига как вид была создана в Перми до того, как ее увидели в Москве»

Дмитрий Коновалов рассказал про медиафутбол в Перми и желании заявиться в МФЛ.

– Ваша команда называется «Амкар ФМЛ». Что значит аббревиатура?

– Возможно, кому-то не понравится то, что я скажу. Но футбольная медийная лига как вид была создана в Перми до того, как вы ее увидели в Москве. Просто Пермь отделяет от современности примерно 2 тысячи километров.

Проект, созданный в 2018-м, назывался ФМЛ – Футбольная Медийная Лига. Это была реальная медиалига, в которой играли только шоумены. Я очень строго следил за этим, проверял людей на причастность к профессии.

Я не хочу сейчас говорить, что центр вселенной зародился в Перми. Но мы реально принимали туда только тех, кто зарабатывал шоуменством деньги. Когда началась пандемия, лига заглохла. Когда я пришел в «Амкар», я собрал выживших из ФМЛ в творческий коллектив. И уже под флагом «Амкара» мы начали путь.

– Вы планируете заявляться в ?

– Честно – планирую. У нас были попытки привлечь спонсора-букмекера под этот матч.

Отдельное спасибо ребятам: они так вдохновились идеей матча с « », что поехали сюда и оплачивали питание и сопутствующие расходы сами. Я оплатил только билеты на поезд. Не на самолет даже.

Когда меня вчера разные футбольные люди спросили про проживание, я ответил – они живут в поезде. Пока сюда едут. Получается, приезжают выспавшиеся – мы не тратим деньги на гостиницу. Лайфхак, пользуйтесь, – рассказал глава пресс-службы «Амкара» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

Товарищеская игра «Амкала» против «Амкара» состоялась 13 января и закончилась со счетом 1:1. Серию пенальти не показали в трансляции.

Ответный матч «Амкала» против «Амкара» предположительно состоится в мае.

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