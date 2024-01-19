«Гаучо может играть в РПЛ без проблем. И еще несколько футболистов Медиалиги, но некоторые не хотят – и так нормально зарабатывают». Кузнецов об игроках

Теги премьер-лига Россия Первая лига Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна Гаучо Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов считает, что не все игроки Winline МФЛ хотят в Премьер-лигу.

– Вы в 2Drots видите тех, кто мог бы в будущем стать тренером?

– Конечно. В медийном футболе есть те, кто не востребован в профессиональном футболе, кому не повезло после юношеского футбола перейти на следующий этап.

Периодически в Медиалиге появляются футболисты, которые могли бы и в Первой лиге играть, а кто-то и в РПЛ. Могу назвать Фартуну или нападающего Гаучо, которому 24 года. Если его подготовить, он в РПЛ без проблем может выступать. Как и еще несколько футболистов. Но некоторые уже не хотят играть в РПЛ.

– Почему?

– Они зарабатывают нормально и так – не только на футболе, но и на съемках. Они живут в достатке. Зачем им что-то менять и идти в профессиональный футбол? Они довольны своим положением, – сказал главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов.

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5 комментариев
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Тошнит
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Нтумба про которого уже несколько дней пишут ничего не показал в Ростове и даже Велесе из фнл. Аналогично и остальные уровень низших команд пфл в лучшем случае.
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Надо хвалить,а то денег платить не будут.
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Ответ Stanislav Cherchesov
Нтумба про которого уже несколько дней пишут ничего не показал в Ростове и даже Велесе из фнл. Аналогично и остальные уровень низших команд пфл в лучшем случае.
А он и не играл в МФЛ толком, чтобы сравнивать
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Вряд ли Кузнецов действительно так думает
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