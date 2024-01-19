«Гаучо может играть в РПЛ без проблем. И еще несколько футболистов Медиалиги, но некоторые не хотят – и так нормально зарабатывают». Кузнецов об игроках

Дмитрий Кузнецов считает, что не все игроки Winline МФЛ хотят в Премьер-лигу.

– Вы в 2Drots видите тех, кто мог бы в будущем стать тренером?

– Конечно. В медийном футболе есть те, кто не востребован в профессиональном футболе, кому не повезло после юношеского футбола перейти на следующий этап.

Периодически в появляются футболисты, которые могли бы и в Первой лиге играть, а кто-то и в РПЛ. Могу назвать или нападающего , которому 24 года. Если его подготовить, он в без проблем может выступать. Как и еще несколько футболистов. Но некоторые уже не хотят играть в РПЛ.

– Почему?

– Они зарабатывают нормально и так – не только на футболе, но и на съемках. Они живут в достатке. Зачем им что-то менять и идти в профессиональный футбол? Они довольны своим положением, – сказал главный тренер 2Drots .