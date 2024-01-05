«Тайм-аут и запрос на видеоповтор». Кузнецов о том, какие медийные правила перенес бы в большой футбол

Дмитрий Кузнецов рассказал, какие правила МФЛ он бы перенес в большой футбол.

– Какие из правил медиафутбола ты на своем опыте перенес бы в профессиональный?

– В первую очередь – минутный тайм-аут, на который имеют право тренеры. Он нужен. Ты не можешь передать через футболистов или записками свои пожелания, это все долго и плохо работает. А здесь берешь минуту – и за нее можешь конкретно объяснить, что хочешь поменять.

Запрос команд на видеоповтор – да. Красный мяч вводить нет смысла – не то. Гол за два – это уже не футбол. Чистое время – может быть, но тогда матч затягивается на неопределенное время, – заявил главный тренер 2Drots.