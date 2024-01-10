Майга о форварде 2Drots Гаучо: «Попробую поговорить с Юраном о нем. Он хороший нападающий»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Сергей Юран Пари НН Мамаду Майга 2Drots Winline Медиалига Гаучо Медиафутбол

Мамаду Майга высказался о форварде 2Drots Гаучо.

– Я объяснял Гаучо, что у него есть шансы, даже если ему дадут поиграть в ФНЛ. Он хороший нападающий.

– Ты можешь подойти к Юрану и сказать: «Есть нападающий...»

– Я попробую. Просто я вижу, что если у тебя есть талант и ты готов играть, – почему нет? – сказал хавбек «Пари НН».

Ранее появлялась информация, что «Пари НН» рассматривал возможность подписания Гаучо.

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2 комментария
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Пусть Гаучо идет в Камаз, правда там с деньгами туго, зато фнл
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Гаучо Хороший. Дежавю)
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