Майга о форварде 2Drots Гаучо: «Попробую поговорить с Юраном о нем. Он хороший нападающий»
Мамаду Майга высказался о форварде 2Drots Гаучо.
– Я объяснял Гаучо, что у него есть шансы, даже если ему дадут поиграть в ФНЛ. Он хороший нападающий.
– Ты можешь подойти к Юрану и сказать: «Есть нападающий...»
– Я попробую. Просто я вижу, что если у тебя есть талант и ты готов играть, – почему нет? – сказал хавбек «Пари НН».
Ранее появлялась информация, что «Пари НН» рассматривал возможность подписания Гаучо.