«Мотивация для Пиняя в силе – если забьет, подарю, может быть!» Кузнецов отдаст вингеру «Локо» подписанную футболку Месси за гол головой

Теги Локомотив премьер-лига Россия Лионель Месси Дмитрий Кузнецов игровая форма Спорт-Экспресс Сергей Пиняев 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов подарит Сергею Пиняеву футболку Лионеля Месси за гол головой.

– На одной передаче я Пиняева мотивировал. Мы были с Костей Геничем и общались с ним по видеосвязи. Спрашиваю: «Ты забивал головой в Премьер-лиге?» – «Нет». – «Забьешь – я тебе майку Месси подарю!» Встречаемся на Матче звезд Кубка: «Ну, что ж ты не забил?» – «А если сегодня забью, майку дадите?» – «Подумаю». Общение должно быть, мы следим за ними, они – за нами! Почему молодые ребята не могут следить за медиалигой? Это же интересно!

– Майка Месси так у тебя пока и осталась? Откуда ты ее взял?

– Ребята, с которыми я играл в «Эспаньоле», там сейчас работают. Когда оставался месяц до ухода Месси из «Барселоны», я попросил их подписать у него футболку. После чего прислали мне ее в Москву по почте. Мотивация для Пиняя в силе – если забьет головой, может быть, подарю! – сказал главный тренер 2Drots.

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