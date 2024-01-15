Дмитрий Кузнецов: «Если меня позовет московский клуб из РПЛ или Первой лиги, конечно, пойду. Это моя мечта»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов все еще хочет тренировать профессиональный клуб.

«Если меня позовет московский клуб из РПЛ или Первой лиги, конечно, пойду. Это моя мечта. Много скептиков уже высказались: вот было предложение из профессионального клуба, а он отказал.

Да, я по-прежнему хочу работать в профессиональном футболе. И предложение «Енисея» принял бы, будь у меня другие семейные обстоятельства. Если будет предложение клуба из Москвы или ближних городов – поеду!»

Ранее Кузнецов отказал «Енисею» по семейным причинам.

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2 комментария
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я тоже хочу работать в профессиональном футболе, где новость?
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