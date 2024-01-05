«Лещук сказал, что не знает, что такое Медиалига, хотя и общается с ее игроками. Лицемерие!» Кузнецов об отношении профессионалов к медиафутболу

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Кузнецов Игорь Лещук Марцел Личка 2Drots Гильермо Абаскаль Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов высказался об отношении профессионалов к медиафутболу.

– Андрей Аршавин говорит, что, на его взгляд, медиафутбол – ненастоящий футбол. Можешь его переубедить?

– Зачем мне переубеждать человека, которому это неинтересно? У него такая позиция, а миллионы молодых людей ему скажут обратное.

– Гильермо Абаскаль раздраженно о Медиалиге отзывался, за что получил от тебя публичную отповедь – пускай, мол, сам попробует и поймет, насколько это непросто.

– Он думает, что это просто – но это совершенно не так. А вот после игры с «Динамо» и общения с Марцелом Личкой у меня совершенно противоположные эмоции. Вот кто все понимает! Когда человек увидел 22 с половиной тысячи на «Динамо» в минусовую температуру, то просто был в шоке. Поражался: «Разве такое возможно?!» Очень приятный мужчина, общительный, с чувством юмора – в общем, большой молодец! Посмотрел на трибуны и понял, что мы не какие-то там халявщики, которые просто так получают деньги.

Мы хотим играть в футбол, равняемся на футболистов РПЛ, стремимся с ними конкурировать. И это всем интересно. Знаю, что даже игроки Премьер-лиги смотрят челленджи, выпуски с нашим участием. Лещук, правда, сказал, что не знает, что такое Медиалига, хотя и общается с ее игроками. Лицемерие! – рассказал главный тренер 2Drots.

10 комментариев
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Лещук - лицемер? Да не может такого быть.
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+6
Медиалига и из бюджета деньги не сосет в отличие от тех же маяковцев
+2
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Ответ Северный болельщик
Я был на том матче 2Drots с Динамо и смеюсь над вашим комментарием! Многие правила с медиалиги перейдут в профессиональный футбол, вангую
Какие, например?
+1
-1
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Ответ Николай Бойко
Какие, например?
Чистое время
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Ответ Северный болельщик
Чистое время
это не с медиалиги правило, если что
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Ответ Николай Бойко
это не с медиалиги правило, если что
А пример возьмут с Медиалиги
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Ответ Северный болельщик
А пример возьмут с Медиалиги
Посмотрим
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