Генич о начале карьеры на ТВ и работе с Уткиным: «Вася вернулся с Чемпионата мира в Германии и сказал мне: «#### ты здесь делаешь? Вали нахер отсюда»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич вспомнил о временах на «НТВ-Плюс».

«Мне было максимально легко на « », потому что было много ровесников. Но было и максимально сложно, потому что это был 2006 год – я без денег, поговорил с Васей [ ]. У Васи несчастная любовь, он только разошелся с девушкой. Плюс, это год Чемпионата мира в Германии. Все уехали.

Вроде мы договорились в марте 2006, что я прихожу, но до ноября я нихера не делал. Спасибо Васе, что он мне заплатил 300 или 500 долларов.

Вася вернулся с Чемпионата мира, когда ему было не до меня. Потом он в какой-то момент пришел, меня расчихвостил и сказал: «#### (Что) ты здесь делаешь? Вали нахер отсюда. Ты же пришел комментировать. Что ты не комментируешь?»

Я делал сюжеты для «Футбольного клуба», пытался писать тексты, ночевал в «Останкино» – было тяжело. Это сейчас дай нейросети задание – напиши текст про Диму Тарасова. И тебе 6 вариантов выдадут. А там каждую букву нужно было выверять», – рассказал комментатор «Матч ТВ».

Сейчас Константин Генич является главным тренером медиафутбольной команды « ».