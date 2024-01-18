Генич о начале карьеры на ТВ и работе с Уткиным: «Вася вернулся с Чемпионата мира в Германии и сказал мне: «#### ты здесь делаешь? Вали нахер отсюда»

Теги Дмитрий Тарасов Василий Уткин НТВ-Плюс чемпионат мира Константин Генич Матч ТВ Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич вспомнил о временах на «НТВ-Плюс».

«Мне было максимально легко на «НТВ-Плюс», потому что было много ровесников. Но было и максимально сложно, потому что это был 2006 год – я без денег, поговорил с Васей [Уткиным]. У Васи несчастная любовь, он только разошелся с девушкой. Плюс, это год Чемпионата мира в Германии. Все уехали.

Вроде мы договорились в марте 2006, что я прихожу, но до ноября я нихера не делал. Спасибо Васе, что он мне заплатил 300 или 500 долларов.

Вася вернулся с Чемпионата мира, когда ему было не до меня. Потом он в какой-то момент пришел, меня расчихвостил и сказал: «#### (Что) ты здесь делаешь? Вали нахер отсюда. Ты же пришел комментировать. Что ты не комментируешь?»

Я делал сюжеты для «Футбольного клуба», пытался писать тексты, ночевал в «Останкино» – было тяжело. Это сейчас дай нейросети задание – напиши текст про Диму Тарасова. И тебе 6 вариантов выдадут. А там каждую букву нужно было выверять», – рассказал комментатор «Матч ТВ».

Сейчас Константин Генич является главным тренером медиафутбольной команды «Матч ТВ».

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7 комментариев
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Костя всегда был дурачком, во всех компаниях. Хихикал по поводу и без. Поэтому и посылают его как я понял до сих пор:))
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Ответ Вондроушова
Во времена Пепа и Моуриньо в Ла Лиге абсолютно топово с Поленовым комментировали Испанию, ну и Дементьев был хорош.
Поленов топово комментировал??? Ну и вкусы у вас!
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Сюжеты для "Футбольного клуба", а не футбольного клуба, дорогой редактор.
Культовая телепрограмма такая была если что, а не для какой-то абстрактной команды он делал сюжеты.
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Сколько вариантов есть на #### (Что)?
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Ответ justbored
Почему современной нормой стало "чИхвостить" не очень понятно. В русской классической литературке через "е" писалось по воспоминаниям.
Большевики в начале 20 века ликвидировали неграмотность. Ну а сейчас уже пора ликвидировать повальную безграмотность
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