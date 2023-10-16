Генич похвалил «Эгриси» Уткина после полуфинала Медиалиги: «Всем бы командам такую волю и характер»

Константин Генич высказался об «Эгриси» после их вылета из Winline Медиалиги.

«Всем бы командам такую волю и характер, как у «Эгриси»! Тигры!», – сказал комментатор «Матч ТВ» и главный тренер медиафутбольной команды «Матч ТВ».

«БроукБойз» одолели команду Василия Уткина «Эгриси» в полуфинале четвертого сезона Winline Медиалиги (1:1, 3:2 Б).

Теперь «Эгриси» встретятся с командой Камила Гаджиева Fight Nights в матче за третье место.

Финал и матч за третье место пройдут на «Волгоград-Арене».

Идиотский промах в серии, две отмены гола, вылет команды Уткина. Эпичный полуфинал Медиалиги