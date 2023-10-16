Генич похвалил «Эгриси» Уткина после полуфинала Медиалиги: «Всем бы командам такую волю и характер»

Теги Константин Генич Камил Гаджиев Матч ТВ Эгриси Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights Матч ТВ Медиафутбол

Константин Генич высказался об «Эгриси» после их вылета из Winline Медиалиги.

«Всем бы командам такую волю и характер, как у «Эгриси»! Тигры!», – сказал комментатор «Матч ТВ» и главный тренер медиафутбольной команды «Матч ТВ».

«БроукБойз» одолели команду Василия Уткина «Эгриси» в полуфинале четвертого сезона Winline Медиалиги (1:1, 3:2 Б).

Теперь «Эгриси» встретятся с командой Камила Гаджиева Fight Nights в матче за третье место.

Финал и матч за третье место пройдут на «Волгоград-Арене».

Идиотский промах в серии, две отмены гола, вылет команды Уткина. Эпичный полуфинал Медиалиги

2 комментария

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Паша Пашков
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Dexter Morgan
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Dexter Morgan
Ответ Паша Пашков
Не читай, в чем проблема? Еще и комментируешь)
Я впервые написал.
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