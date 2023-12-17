Черданцев поучаствовал в презентации медиакоманды «Тандем». До этого он говорил, что ему не нравятся скандалы и мат в медиафутболе

Георгий Черданцев принял участие в анонсе новой медиакоманды «Тандем».

«Тандем» выпустил ролик-презентацию и заявил о желании участвовать в МФЛ-5.

В трейлере приняли участие Георгий Черданцев, Гар Дмитриев, , Роман Верма, Ольга Тигина и Николай Осипов.

не только снялся в ролике, но и стал его голосом.

«Георгий – пушка страшная. Видел в футболе все: от гола Марадоны до голого Дзюбы», – представил себя комментатор.

Год назад Георгий Черданцев высказывался о медиафутболе:

«С одной стороны, хорошо, что возможность играть в футбол получают не только игроки профессиональных клубов. Пускай это будет медийная лига или плюшевая лига – была такая раньше в Москве, я сам в ней играл. Чем больше футбола, тем лучше.

Хорошо, когда молодежь играет либо смотрит футбол, а не дует пивас из баллона или курит травку. С точки зрения популяризации футбола медийный футбол – это хорошо. Но вот в плане воспитания происходящее в этой лиге вызывает вопросы.

Я не ханжа, но как родитель подростка, который тоже все это смотрит, не могу принять все эти постоянные скандалы, мат-перемат и тому подобные вещи. Неправильно, что все это происходит на глазах детей, а они ведь целевая аудитория медийного футбола. Все-таки надо соблюдать этические границы».

Напомним, комментаторы телеканала « » , Сергей Дурасов и Константин Генич являются участниками медиафутбольной команды «Матч ТВ». А Карен Адамян, Станислав Минин и Дмитрий Шнякин основные комментаторы Winline Медиалиги.

В ролике принял участие президент Winline Медиалиги Николай Осипов. Поэтому вероятность участия «Тандема» в новом сезоне МФЛ очень высока.