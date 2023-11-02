Генич посмеялся над включением в шорт-лист лучших тренеров в медиафутболе: «Только если на худшего могу претендовать»

Теги Константин Генич Матч ТВ Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Константин Генич отреагировал на список номинантов на приз тренеру года.

Генич, возглавляющий команду «Матч ТВ», попал в шорт-лист претендентов на приз лучшему тренеру в медиафутболе.

«Смешно. Если только на худшего могу претендовать 🤣🤣🤣», – написал Генич.

Генич стал тренером «Матч ТВ» с 3-го сезона Winline МФЛ, сменив Александра Григоряна.

Команда является постоянным участником МКС и МФЛ, но больших результатов в турнирах «Матч ТВ» пока не достиг.

В третьем сезоне Медиалиги «Матч ТВ» вышел из группы со второго места, но в стыковой игре за выход в 1/4 финала проиграл «Бей Беги».

В МФЛ-4 команда Генича заняла последнее место в группе, набрав всего два очка.

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