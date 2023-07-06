Уткин – Геничу после поражения «Матч ТВ»: «Тренер из тебя как из Колобка Мать Тереза. Обосрался – обтекай»

Теги Василий Уткин Константин Генич Роман Нагучев Матч ТВ брань Московский Кубок Селебрити Матч ТВ Медиафутбол

Василий Уткин и Константин Генич поспорили в телеграме после вылета «Матч ТВ» с МКС.

Накануне команда Генича проиграла FC Bus во 2-м раунде нижней сетки BetBoom МКС-2023 (2:5) и завершила выступление на турнире.

После игры комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев выразил недовольство тем, что арбитры к основному времени второго тайма добавили семь минут – по его мнению, добавить должны были гораздо больше.

«При всем уважении, Роман, у вашего соперника удалили тренера (Алана Гатагова – Sports.ru). Ваш остался. Вы повели в счете. Потом провалились. Потом почти вернулись и провалились снова.

При чем тут время? За это время вам бы забили шестой. Говорю как президент команды, получавшей семь. А вообще из числа удаленных по ходу игры как минимум троим место в «обезьяннике». Недостойное поведение в общественном месте.

И не надо (это уже, Ром, не по основной теме) про язык футбола. Это чистое хулиганство. Это статья», – написал Уткин.

Генич ответил: «Как же Василий любит прихерачить «Матч ТВ». В любой области, только дай повод – и оп, Василий тут как тут))».

Уткин практически сразу отреагировал: «Не пульсируй, Кость. Обосрался – обтекай. У соперника удалили тренера, ты на скамейке. Вел игру, проиграл. Прими. Если хочешь, можем в слова сыграть. Пока у меня никто в эту игру не выигрывал. Тренер из тебя как из Колобка Мать Тереза. Найди для своей команды, ей надо».

Генич в ответ опубликовал еще одно сообщение: «Опять Василий накатил. Простим ему это. Своя команда уже неинтересна, свой тренер не волнует. Ведь обтекали, обтекают и будут обтекать.

Вась, ну, ей богу, ты бы мне еще предложил на спор с тобой белое сухое выпить, кто больше. Ты вне конкуренции! Как и в других спорах. Ну, ты чего? Предложи Камилу, у тебя с ним хорошо спорить получается. Ты там тоже принял? Обтекал? Вроде что-то было такое. Не могу вспомнить)».

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33 комментария

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<~Inter~>
Даже пьяный Уткин превзойдёт в интеллекте Генича. Тот лишь может апеллировать к алкоголю, а ответить так, чтобы это хоть как-то касалось футбола не в состоянии
+45
-3
+42
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Николай Корягин
🐸 vs 🐍
+39
-1
+38
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King_X
Ответ <~Inter~>
Даже пьяный Уткин превзойдёт в интеллекте Генича. Тот лишь может апеллировать к алкоголю, а ответить так, чтобы это хоть как-то касалось футбола не в состоянии
Генич даже с обычными пользователями не тянет и бежит в чёрный список бросать😂 куда тут до Уткина
+36
0
+36
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ziyafeson
Про Камила он зря сказал. Личный спор выводить на такой оскорбительный уровень нельзя. Сам то генич где нибудь засветился в жостких темах? Уткин с гинером не побоялся. А вообще конечно гениячу до Уткина как свинье до неба
+10
-1
+9
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King_X
Ответ Николай Корягин
🐸 vs 🐍
Жаба и гадюка норм вариант
Но здесь нужно адаптировать

Лягушонок против удава/питона😂
+8
0
+8
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Поток сознания
Чисто для справки - одному 45 лет, другому 51 год.
+7
0
+7
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igor nn
Ответ Николай Корягин
🐸 vs 🐍
🐷 поведение.
+7
-1
+6
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Кокич
Высокие отношения!
+5
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Ебздрогыч
Из Генича тренер как из Уткина президент клуба
+7
-3
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Старый Сухи
Два футбольных коментатора возомнили себя великими тренерами и теперь меряются членами. Прикольно.
+4
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Дядя ТУРА
Ответ King_X
Генич даже с обычными пользователями не тянет и бежит в чёрный список бросать😂 куда тут до Уткина
+. Я у него в черном списке аххаха
+4
-1
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Мощные ягодицы Азара
Быдлан Уткин со своим генератором случайных сравнений, продолжает цепляться к людям и высасывать скандалы. Подпивасы рукоплещут.
+3
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King_X
Лудоман Генич и тут спор/пари пытается притянуть))
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unreality
Так обсуждают какой-то Московский Кубок Селебрити, словно это реально спортивное соревнование ;) Ну а фекалии от Уткина дело привычное, тем и живет
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Ковид 07.10.52
Как какое-то обтекаемое потекло, так тут как тут и Генич....хоть бы отмылся бы , так нет очередным слоем мажется...
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Илья Долганов
спор мочи и кала
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azt3c14
Мерзость от всех
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Вадим Слуцкий
Вася-джентильмен.
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Kanan Jarrus
жирный очканул, когда камила упомянули
сразу вспомнил свое место
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Ебздрогыч
Милые бранятся - только тешатся
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counsel
Вот у Генича не хватает интеллекта не ввязываться в заведомо проигрышные споры с Уткиным. И при чем тут Камил. Генич точно с Камилом справился бы?
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Andrey Yaroslavtsev
Для этого и создали Telegram.
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Spaten
Геничу с Васей тяжело тягаться в разговорном жанре)
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the80dream
О, культурный диалог подъехал, от мэтра
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BaltikaSPb
Ответ Поток сознания
Чисто для справки - одному 45 лет, другому 51 год.
Высокие отношения
Что то я слабо представляю как князь Багратион говорит графу Милорадовичу - Не пульсируй, граф. Обосрался – обтекай.
А это ведь были "солдатские" генералы, на биваках, на редутах, все время рядом с простыми солдатами и выражения они и покрепче знали
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