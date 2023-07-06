Уткин – Геничу после поражения «Матч ТВ»: «Тренер из тебя как из Колобка Мать Тереза. Обосрался – обтекай»

Василий Уткин и Константин Генич поспорили в телеграме после вылета «Матч ТВ» с МКС.

Накануне команда Генича проиграла FC Bus во 2-м раунде нижней сетки BetBoom МКС-2023 (2:5) и завершила выступление на турнире.

После игры комментатор «Матч ТВ» выразил недовольство тем, что арбитры к основному времени второго тайма добавили семь минут – по его мнению, добавить должны были гораздо больше.

«При всем уважении, Роман, у вашего соперника удалили тренера (Алана Гатагова – Sports.ru). Ваш остался. Вы повели в счете. Потом провалились. Потом почти вернулись и провалились снова.

При чем тут время? За это время вам бы забили шестой. Говорю как президент команды, получавшей семь. А вообще из числа удаленных по ходу игры как минимум троим место в «обезьяннике». Недостойное поведение в общественном месте.

И не надо (это уже, Ром, не по основной теме) про язык футбола. Это чистое хулиганство. Это статья», – написал Уткин.

Генич ответил : «Как же Василий любит прихерачить « ». В любой области, только дай повод – и оп, Василий тут как тут))».

практически сразу отреагировал: «Не пульсируй, Кость. Обосрался – обтекай. У соперника удалили тренера, ты на скамейке. Вел игру, проиграл. Прими. Если хочешь, можем в слова сыграть. Пока у меня никто в эту игру не выигрывал. Тренер из тебя как из Колобка Мать Тереза. Найди для своей команды, ей надо».

Генич в ответ опубликовал еще одно сообщение: «Опять Василий накатил. Простим ему это. Своя команда уже неинтересна, свой тренер не волнует. Ведь обтекали, обтекают и будут обтекать.

Вась, ну, ей богу, ты бы мне еще предложил на спор с тобой белое сухое выпить, кто больше. Ты вне конкуренции! Как и в других спорах. Ну, ты чего? Предложи Камилу, у тебя с ним хорошо спорить получается. Ты там тоже принял? Обтекал? Вроде что-то было такое. Не могу вспомнить)».

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