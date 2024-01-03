Константин Генич: «Верю в Сослана Гатагова. Но «Амкал» – тяжелая команда, все время под давлением. У них хорошая банда, но не мой фаворит»

Константин Генич не считает «Амкал» фаворитом в 2024 году.

«То, что Вася Маврин стал игроком года, говорит о том, что в МФЛ может произойти вообще все. «Родина Медиа», блин, выиграла МФЛ-3. «Титан» с Шамой выиграл МФЛ-4, а Алишер не выбил в аут. Медиалига – это производство случайностей.

Если серьезно, то я верю в Сослана [Гатагова]. Это классный выбор для «Амкала». Но играя в эту серьезность, клуб не добирает в легкости. Это тяжелая команда, все время под давлением.

У них в прошлом году был классный состав. Возможно, в каких-то местах он был сильнее, чем у 2Drots. Все у них есть, но нет легкости и не очень хорошая химия внутри.

Сумеет ли Сос создать эту химию? «Амкал» – хорошая банда, но не мой фаворит», – сказал главный тренер ФК «Матч ТВ».