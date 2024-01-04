Дядюн об афере банка «Замоскворецкий» в 2012-м: «Обещали 30% за три месяца. Футболисты по 100 млн кидали. Никто риски не оценивал. Сейчас то же самое – цифровые активы, псевдобиржи»

Теги Рубин Федор Кудряшов Сергей Рыжиков премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва Владимир Дядюн Максим Канунников Бахтиер Зайнутдинов деньги Winline Медиалига Чисто Питер Футбол

Владимир Дядюн рассказал, как стал жертвой аферистов в 2012 году.

Экс-форвард «Динамо» и «Рубина» участвует в развитии Invest Sport Club, который был основан Максимом Канунниковым.

– Помнишь историю банка «Замоскворецкий» из 2012 года? Когда все топовые российские футболисты собрали миллиард рублей, а он испарился? Это базовая история для нашего футбола. Появился некий деятель, обещавший 30% за три месяца. Вкладываешь деньги – тебе дается официальная бумага от банка с вкладом на 5% годовых, при этом на словах обещали 30%. Ну классно же звучит, да?

Полтора миллиона туда ушло. И это копейки по сравнению с тем, что туда наши старшие вкладывали. Со всей страны футболисты туда деньги несли! Я вложился, через три месяца знаешь, что произошло?

– Человек пропал?

– Плюс 900 тысяч! Представляешь? На такое практически все известные футболисты того времени клюнули. По 30 миллионов кидали, по 100. Мы все деньги, которые откладывали на квартиру, закинули в «Замоскворецкий».

А потом чудак действительно пропал… Ладно, мне было 25 лет. Но ни один из 35‑летних парней, ни кто‑то постарше не задумался: а кому это выгодно – бабки давать под 30 процентов? Никто риски не оценивал, просто спокойно несли деньги.

Поверь, и сейчас есть истории, ровно то же самое. Может, не такие явные, но есть. Цифровые активы, псевдобиржи, еще какие‑то мутные темы. Для этого мы и создали бизнес‑клуб, чтобы научить ребят не попадаться на такие разводы, чтобы они могли своей головой думать и оценивать, чем они рискуют.

А у нас большинство – «ни бэ, ни мэ, ни кукареку». Ну какие 30%, брат? Да ты с таким процентом через год в списке Forbes должен быть! Какие риски, когда ты под такой процент деньги несешь? Условно 99%, сейчас это очевидно. К сожалению, как бы это ни смешно было, но только ограниченное количество людей это могут понять. Мы хотим этот круг людей расширить.

– Много людей?

– Скажем так, достаточно. Весной, например, вступили Кудряшов, Зайнутдинов, Рыжиков. Практически всех участников перечислю – ты их будешь знать. С лета и с хоккеистами работаем.

Мы могли бы взять очень много к себе, желающих было хоть отбавляй, но не все способны изменить свое мировоззрение, к сожалению. Всего через клуб прошло более 200 человек.

Теперь люди хотя бы знают, как могут использовать свой капитал, понимают, как работает машина ЦБ, ФРС, экономические циклы. Грубо говоря, чтобы они, покупая дорогую машину, отдавали себе отчет, сколько они теряют на горизонте 1 год, 5 или 10 лет, – сказал нападающий «Чисто Питер».

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14 комментариев
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сейчас ровно то же самое - если башка на плечах есть, не станешь верить дяде, который 30 процентов за 3 месяца обещает
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Успешный форвард, успешный бизнесмен.
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В головах людей ничего не меняется. Что раньше несли деньги в МММ, что сейчас продолжают нести. Меняется только название.
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И опыт - сын ошибок трудных...(с)
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Сашкин нефтеперерабатывающий завод под Воронежем переплюнуть еще долго не смогут
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Умнее футболисты не стали. Инициатива Канунникова и Дядюна на первый взгляд хороша,но нельзя с увереннностью сказать что она не приведет в какой-то очередной финансовый лохотрон. Умнее футболисты не стали
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Подтверждение того, что большие деньги не для дураков, а их полно среди футболеров...
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Ответ -= Masteryuga =-
Подтверждение того, что большие деньги не для дураков, а их полно среди футболеров...
дураков везде хватает, люди квартиры продают и кредиты берут, а потом лысым парням в трениках из финико несут, ведь они спать не смогут, пока россиян богатыми не сделают...
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"Ладно, мне было 25 лет"

Да не "ладно", дофига годиков тебе было и "котелок" включать надо было - ну хотя бы когда предложили "провентилировать тему"

А потом наши спортсмены что-то рассказывают как жить людям, о международной политике и экономике, деньги бюджетные решают куда направить
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И агент нагрел и в клубе с генералами поделился.
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Если это обучение у них там хорошо поставлено, с привлечением настоящих профессионалов отрасли, то уважение ему. Благое дело.
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развод лохов в РПЛ
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