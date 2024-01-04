Дядюн об афере банка «Замоскворецкий» в 2012-м: «Обещали 30% за три месяца. Футболисты по 100 млн кидали. Никто риски не оценивал. Сейчас то же самое – цифровые активы, псевдобиржи»

Владимир Дядюн рассказал, как стал жертвой аферистов в 2012 году.

Экс-форвард «Динамо» и «Рубина» участвует в развитии Invest Sport Club, который был основан Максимом Канунниковым.

– Помнишь историю банка «Замоскворецкий» из 2012 года? Когда все топовые российские футболисты собрали миллиард рублей, а он испарился? Это базовая история для нашего футбола. Появился некий деятель, обещавший 30% за три месяца. Вкладываешь деньги – тебе дается официальная бумага от банка с вкладом на 5% годовых, при этом на словах обещали 30%. Ну классно же звучит, да?

Полтора миллиона туда ушло. И это копейки по сравнению с тем, что туда наши старшие вкладывали. Со всей страны футболисты туда деньги несли! Я вложился, через три месяца знаешь, что произошло?

– Человек пропал?

– Плюс 900 тысяч! Представляешь? На такое практически все известные футболисты того времени клюнули. По 30 миллионов кидали, по 100. Мы все деньги, которые откладывали на квартиру, закинули в «Замоскворецкий».

А потом чудак действительно пропал… Ладно, мне было 25 лет. Но ни один из 35‑летних парней, ни кто‑то постарше не задумался: а кому это выгодно – бабки давать под 30 процентов? Никто риски не оценивал, просто спокойно несли деньги.

Поверь, и сейчас есть истории, ровно то же самое. Может, не такие явные, но есть. Цифровые активы, псевдобиржи, еще какие‑то мутные темы. Для этого мы и создали бизнес‑клуб, чтобы научить ребят не попадаться на такие разводы, чтобы они могли своей головой думать и оценивать, чем они рискуют.

А у нас большинство – «ни бэ, ни мэ, ни кукареку». Ну какие 30%, брат? Да ты с таким процентом через год в списке Forbes должен быть! Какие риски, когда ты под такой процент деньги несешь? Условно 99%, сейчас это очевидно. К сожалению, как бы это ни смешно было, но только ограниченное количество людей это могут понять. Мы хотим этот круг людей расширить.

– Много людей?

– Скажем так, достаточно. Весной, например, вступили Кудряшов, Зайнутдинов, Рыжиков. Практически всех участников перечислю – ты их будешь знать. С лета и с хоккеистами работаем.

Мы могли бы взять очень много к себе, желающих было хоть отбавляй, но не все способны изменить свое мировоззрение, к сожалению. Всего через клуб прошло более 200 человек.

Теперь люди хотя бы знают, как могут использовать свой капитал, понимают, как работает машина ЦБ, ФРС, экономические циклы. Грубо говоря, чтобы они, покупая дорогую машину, отдавали себе отчет, сколько они теряют на горизонте 1 год, 5 или 10 лет, – сказал нападающий «Чисто Питер».

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