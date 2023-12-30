Полина Лысенко намекнула на расставание с Лещуком. Экс-ведущая «Динамо ТВ» пришла к бывшей жене вратаря: «Мы выяснили, как все было на самом деле»
Полина Лысенко, опубликовав фото, намекнула на расставание с Игорем Лещуком.
Фото: t.me/topolina_13
«Это я пару дней назад еду в гости с новогодним подарком к девушке, благодаря которой наши итоги года стали совершенно другими 😏.
А на втором – мы пьем чай и болтаем до 6 утра.
Вывод: все, кто продолжает писать про меня гадости, можете прекращать: мы выяснили, как все было на самом деле.
Возможно, когда-нибудь напишем книгу, а пока мы с Виолеттой [Лещук] – свободные и счастливые в Новый год», – написала бывшая ведущая «Динамо ТВ», работающая в медиафутбольной команде Азамата Мусагалиева ФК «10».
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Книга в скольких томах будет? 🤪
Да и вообще, с айфоном 15 про макс ездить в метро - это моветон)
Ответ очевиден же, все хотят устроить себе лучшую жизнь. Пацаны найти телку постройнее да посисястее, а девченки найти богатый кошелек, который можно доить.