Полина Лысенко намекнула на расставание с Лещуком. Экс-ведущая «Динамо ТВ» пришла к бывшей жене вратаря: «Мы выяснили, как все было на самом деле»

Полина Лысенко, опубликовав фото, намекнула на расставание с Игорем Лещуком.

Фото: t.me/topolina_13

«Это я пару дней назад еду в гости с новогодним подарком к девушке, благодаря которой наши итоги года стали совершенно другими 😏.

А на втором – мы пьем чай и болтаем до 6 утра.

Вывод: все, кто продолжает писать про меня гадости, можете прекращать: мы выяснили, как все было на самом деле.

Возможно, когда-нибудь напишем книгу, а пока мы с Виолеттой [Лещук] – свободные и счастливые в Новый год», – написала бывшая ведущая «Динамо ТВ», работающая в медиафутбольной команде Азамата Мусагалиева ФК «10».

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