Полина Лысенко намекнула на расставание с Лещуком. Экс-ведущая «Динамо ТВ» пришла к бывшей жене вратаря: «Мы выяснили, как все было на самом деле»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук девушки и спорт Полина Лысенко Winline Медиалига ФК 10 Футбол

Полина Лысенко, опубликовав фото, намекнула на расставание с Игорем Лещуком.

Фото: t.me/topolina_13

«Это я пару дней назад еду в гости с новогодним подарком к девушке, благодаря которой наши итоги года стали совершенно другими 😏.

А на втором – мы пьем чай и болтаем до 6 утра.

Вывод: все, кто продолжает писать про меня гадости, можете прекращать: мы выяснили, как все было на самом деле.

Возможно, когда-нибудь напишем книгу, а пока мы с Виолеттой [Лещук] – свободные и счастливые в Новый год», – написала бывшая ведущая «Динамо ТВ», работающая в медиафутбольной команде Азамата Мусагалиева ФК «10».

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23 комментария
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Ему некогда этим заниматься, этот патриот в штатах, наслаждается как там плохо
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Я посрал. По значимости и интересу новость примерно одного уровня с этой
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Важная новость.
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Ответ Sinister Kid
Задание на новогодние каникулы: вспомните всех девушек Лещука, за прошедший год.
Задача вспомнить все 30 матчей Лещука в карьере... попроще)
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Задание на новогодние каникулы: вспомните всех девушек Лещука, за прошедший год.
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Ну наконец-то , а то писец как переживал, место себе не находил (сарказм)
Книга в скольких томах будет? 🤪
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Ответ Великий Алонсо
Я посрал. По значимости и интересу новость примерно одного уровня с этой
Девушки ж не какают)
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Что собой представляет полу-ИГРОК Лещук?что за ним бабы бегают)).хОТЬ ЛЯМ ЗЕЛЕНИ ПОУЛЧАЕТ?
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Ответ Кирилл Голивец
Я не понимаю, почему такой сыр-бор из-за какой-то попсовой тривиальной девушки? Десятки таких встретишь за одну поездку в метро)
Ну в метро такие не ездят, точнее ездят, но до усовершенствования, пока себе сиськи/губы/скулы не сделают. А потом их начинает от метро воротить))

Да и вообще, с айфоном 15 про макс ездить в метро - это моветон)
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Я не понимаю, почему такой сыр-бор из-за какой-то попсовой тривиальной девушки? Десятки таких встретишь за одну поездку в метро)
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Ответ Kirkorofff
Вот одного не понимаю. Нафига клуб нанимает таких красоток на работу. Где 25 миллионеров глаза мозолят ей каждый день, а она им. Ну ясно же чем закончится…
Это вопрос из разряда: зачем красивые девушки и богатые парни ходят в рестораны и клубы?
Ответ очевиден же, все хотят устроить себе лучшую жизнь. Пацаны найти телку постройнее да посисястее, а девченки найти богатый кошелек, который можно доить.
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Ответ Spartakus1984
Что собой представляет полу-ИГРОК Лещук?что за ним бабы бегают)).хОТЬ ЛЯМ ЗЕЛЕНИ ПОУЛЧАЕТ?
Крутится-вертится как может, на баннер на экране в Нью-Йорке хватает.
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Ответ Ярик01
Задача вспомнить все 30 матчей Лещука в карьере... попроще)
Его в аренду клуб не отпускал. Сидел много, но все равно играет в одной из лучших команд премьер-лиги. Доставляет смотреть как инетные пустышки, которые в лучшем случае во дворе мяч пинали, пытаются его стебать.
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Ответ Sinister Kid
Задание на новогодние каникулы: вспомните всех девушек Лещука, за прошедший год.
Их точно было больше, чем выходов на поле)
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Ответ Великий Алонсо
Я посрал. По значимости и интересу новость примерно одного уровня с этой
Ваша новость гораздо интереснее
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ему некогда этим заниматься, этот патриот в штатах, наслаждается как там плохо
А в чем проблема быть патриотом и ездить по разным странам? Он, кстати, и плюсы США отметил, но так же сказал и о том, что не очень понравилось. Не очень понятно, чем не угодил)
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ему некогда этим заниматься, этот патриот в штатах, наслаждается как там плохо
Вы очень наивны, если думаете, что там все как в голивудских фильмах. А после БЛМ так вообще сказка, им дозволено все
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Вот одного не понимаю. Нафига клуб нанимает таких красоток на работу. Где 25 миллионеров глаза мозолят ей каждый день, а она им. Ну ясно же чем закончится…
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Теперь Лещук будет гонять своего Лысенко уже без Полины.
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Так ещё на стендапе у Нидаля, она сбежала от него.
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Ленточки с надписью "Лопух" круто смотрятся.
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