Игорь Лещук: «Медиафутбол умирает, ажиотаж пропал. На «Доме-2» тоже были скандалы, его можно посмотреть»
Игорь Лещук считает, что медиафутбол умирает.
«Я за медиафутболом особо не слежу, но он потихоньку умирает. Пропал ажиотаж, который был в прошлом году. Про «Амкал» и 2Drots будут говорить больше, а остальные команды не настолько интересны.
Ради чего смотреть медиафутбол? Ради того, как они выбегают на поле? Какой-то хайп, еще что-то? Я люблю футбол за эмоции, за голы, мастерство, мысль на поле. А в медиафутболе больше скандалов – это неинтересно, это не про спорт.
Был «Дом-2», там тоже скандалы были, как в медиафутболе, его можно смотреть. Суперкрасивого футбола там нет», – сказал вратарь «Динамо».
Таково продолжение фразы Грейджоев. Но это не про медиафутбол))