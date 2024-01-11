Игорь Лещук: «Медиафутбол умирает, ажиотаж пропал. На «Доме-2» тоже были скандалы, его можно посмотреть»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Winline Медиалига Медиафутбол

Игорь Лещук считает, что медиафутбол умирает.

«Я за медиафутболом особо не слежу, но он потихоньку умирает. Пропал ажиотаж, который был в прошлом году. Про «Амкал» и 2Drots будут говорить больше, а остальные команды не настолько интересны.

Ради чего смотреть медиафутбол? Ради того, как они выбегают на поле? Какой-то хайп, еще что-то? Я люблю футбол за эмоции, за голы, мастерство, мысль на поле. А в медиафутболе больше скандалов – это неинтересно, это не про спорт.

Был «Дом-2», там тоже скандалы были, как в медиафутболе, его можно смотреть. Суперкрасивого футбола там нет», – сказал вратарь «Динамо».

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13 комментариев
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
кто его смотрел в здравом уме?
Тот,кто не в здравом.
+16
-2
+14
кто его смотрел в здравом уме?
+13
-2
+11
Он родился мертвым
+10
-4
+6
"Дом2 умирает, теперь все следят за моими женами", - отметил Лещук
+7
-1
+6
То, что мертво, умереть не может
+8
-3
+5
Ответ Loki fan
То, что мертво, умереть не может
но возрождается став ещё сильнее.
Таково продолжение фразы Грейджоев. Но это не про медиафутбол))
+3
-1
+2
ну а что, деньги выделены, освоены, не всерьез же идиофутболом заниматься
+5
-4
+1
Да там одни понтарезы.
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Не знаю такого вратаря, кто это?
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