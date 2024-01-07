«Зенит» закупился иностранцами и ###### всех. 9 бразиков, француз, казах, а русских почти не выпускают». Сибскана ответил Медведеву

Сибскана с юмором отреагировал на предложения гендиректора «Зенита».

Александр Медведев считает, что в матчах Winline МФЛ в составе каждой команды на поле должны выходить минимум три реальных медиафутболиста.

«Гендиректор «Зенита» очень переживает за аудиторию медиафутбола. Предлагает даже, чтобы на поле всегда присутствовали три медиафутболиста, а не только урфинджусы. Круто, что такие высокопоставленные и влиятельные люди ратуют за блогеров.

Я тоже переживаю за футбол и предлагаю, чтобы все клубы РПЛ хотя бы трех реальных русских футболистов выпускали в старте. А то вот «Зенит», например, закупился иностранцами и ###### (разносит) всех.

Сколько их там уже? Вроде имеются 9 бразиков, 2 колумбийца, 1 француз, 1 казах, 1 серб. А русских парней почти не выпускают, но ведь футбольная аудитория хочет смотреть на развитие своих футболистов. Буду ждать ответной реакции», – написал капитан «Амкала».