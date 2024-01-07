«Зенит» закупился иностранцами и ###### всех. 9 бразиков, француз, казах, а русских почти не выпускают». Сибскана ответил Медведеву
Сибскана с юмором отреагировал на предложения гендиректора «Зенита».
Александр Медведев считает, что в матчах Winline МФЛ в составе каждой команды на поле должны выходить минимум три реальных медиафутболиста.
«Гендиректор «Зенита» очень переживает за аудиторию медиафутбола. Предлагает даже, чтобы на поле всегда присутствовали три медиафутболиста, а не только урфинджусы. Круто, что такие высокопоставленные и влиятельные люди ратуют за блогеров.
Я тоже переживаю за футбол и предлагаю, чтобы все клубы РПЛ хотя бы трех реальных русских футболистов выпускали в старте. А то вот «Зенит», например, закупился иностранцами и ###### (разносит) всех.
Сколько их там уже? Вроде имеются 9 бразиков, 2 колумбийца, 1 француз, 1 казах, 1 серб. А русских парней почти не выпускают, но ведь футбольная аудитория хочет смотреть на развитие своих футболистов. Буду ждать ответной реакции», – написал капитан «Амкала».
Просто поверхностно пробежался по составам в этой медиалиге, половина игроков просто забила на большой футбол после окончания футбольных школ, сняли пару вк клипов и теперь считают себя медиа персонами, несколько бывших футболистов, типа Дьякова, Тарасова и Гасилина (кому вообще было интересно следить за их футбольным "талантом" даже на проф уровне?) и ещё пара блогеров с действительно нормальной аудиторией
По факту какая-то четвёртая лига с блекджеком и матами, больше ничего, а этому сабаскане к врачу сходить надо, а то как не ответ, так агрессия какая-то, явно с головой беды
Ну кому как. Хочется смотреть на красивую игру команды и положительные результаты. Без разницы кто играет. Думаю условному Реал Мадриду побарабану играют ли за них испанцы или нет. Главное результат
Не "Вроде имеются 9 бразиков, 2 колумбийца, 1 француз, 1 казах, 1 серб",
а "1 казах, и вроде имеются 9 бразиков, 2 колумбийца, 1 француз, 1 серб".