«Зенит» закупился иностранцами и ###### всех. 9 бразиков, француз, казах, а русских почти не выпускают». Сибскана ответил Медведеву

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Сибскана с юмором отреагировал на предложения гендиректора «Зенита».

Александр Медведев считает, что в матчах Winline МФЛ в составе каждой команды на поле должны выходить минимум три реальных медиафутболиста.

«Гендиректор «Зенита» очень переживает за аудиторию медиафутбола. Предлагает даже, чтобы на поле всегда присутствовали три медиафутболиста, а не только урфинджусы. Круто, что такие высокопоставленные и влиятельные люди ратуют за блогеров.

Я тоже переживаю за футбол и предлагаю, чтобы все клубы РПЛ хотя бы трех реальных русских футболистов выпускали в старте. А то вот «Зенит», например, закупился иностранцами и ###### (разносит) всех.

Сколько их там уже? Вроде имеются 9 бразиков, 2 колумбийца, 1 француз, 1 казах, 1 серб. А русских парней почти не выпускают, но ведь футбольная аудитория хочет смотреть на развитие своих футболистов. Буду ждать ответной реакции», – написал капитан «Амкала».

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38 комментариев
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Кто это существо и почему его мнение постят здесь?
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Челик с погонялом вместо людского имени ждёт ответной реакции от топ-менеджера Газпрома?
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Зачем вообще транслировать в новостях мнение этого фрика?
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То ли дело понабрать бывших профиков и выпускников академий, которым было в падлу меситься в ПФЛ с мужиками и пытаться пробиться в настоящий футбол
Просто поверхностно пробежался по составам в этой медиалиге, половина игроков просто забила на большой футбол после окончания футбольных школ, сняли пару вк клипов и теперь считают себя медиа персонами, несколько бывших футболистов, типа Дьякова, Тарасова и Гасилина (кому вообще было интересно следить за их футбольным "талантом" даже на проф уровне?) и ещё пара блогеров с действительно нормальной аудиторией
По факту какая-то четвёртая лига с блекджеком и матами, больше ничего, а этому сабаскане к врачу сходить надо, а то как не ответ, так агрессия какая-то, явно с головой беды
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Бразики, профики, футбики, челики, сибсканики. Идиотская мода использовать диминутивы где попало.
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Всем адептам своих футболистов-первая лига и молодежка в помощь.Хочется смотреть футбол,а не его подобие или борьбу паспортистов.
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Ответ Владислав Харламов
Кто это существо и почему его мнение постят здесь?
Сибирский сканер какой-то. Вроде связан с #####лигой, судя по часто встречающимся "решеточкам" в интервью.
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Функция "убрать медиалигу из ленты" стала бы отличным новогодним подарком пользователям сайта)
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Это чья то собака говорит, судя по погремухе?
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А что выиграли русские спартачи в народной команде Спартак Москва?
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«Футбольная аудитория хочет смотреть на своих футболистов»
Ну кому как. Хочется смотреть на красивую игру команды и положительные результаты. Без разницы кто играет. Думаю условному Реал Мадриду побарабану играют ли за них испанцы или нет. Главное результат
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Ник как у сутулой собаки 😂
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Ой бой.
Не "Вроде имеются 9 бразиков, 2 колумбийца, 1 француз, 1 казах, 1 серб",
а "1 казах, и вроде имеются 9 бразиков, 2 колумбийца, 1 француз, 1 серб".
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А они вообще умеют нормально разговаривать без сленга? Или если он скажет вместо бразиков бразильцев, то от него уйдет часть аудитории? Я бы понял если бы ему было 20-22 года, но я загуглил и узнал что ему 40 лет
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Расскажите ему про лимит на легионеров
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Ответ IceBear27
Да что такое эта Сибскана?
Если в футбольных новостях видишь непонятные слова, значит ты ненароком попал в раздел "медиафутбол".
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Ничего нового, сейчас на Зените многие делают себе рекламу, по другому не получается привлечь к себе интерес, до этого персонажа к таким же рекламным трюкам успешно прибегали Зарема, Уткин итд.
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Играли бы хорошо выпустили.
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"Сибаскана" звучит как обзывательство 😄
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Ответ Каба
Бразики, профики, футбики, челики, сибсканики. Идиотская мода использовать диминутивы где попало.
Самое смешное, что ему уже за сорокет, но он чисто как Стив Бушеми в кепке и со скейтом в руках «how do you do, fellow kids?»🤓
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Ответ Анатолий Конь
Этот тип,мягко говоря , не блещет интеллектом от слова "совсем" ,странно от него ждать чего-то другого.
Также как и те. кто публикует его высказывания.
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Ответ Каба
Бразики, профики, футбики, челики, сибсканики. Идиотская мода использовать диминутивы где попало.
Этот тип,мягко говоря , не блещет интеллектом от слова "совсем" ,странно от него ждать чего-то другого.
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Ответ Ювентиниус
Играли бы хорошо выпустили.
Казнить нельзя помиловать
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Комментарий удален модератором
Сибскана это кто? Правил не знает -трое россиян всегда на поле.Говорят у него образование три класса
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Кто?
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зенит позор России!
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Он не прав, имя у него у самого фиг поймёшь какое то, медика это отстой, мне все равно что нет воспитанников, главное красота футбола итд итп. Ничего нового 🙃
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Я уже спрашивал, но может быть есть ответ: а как сделать так, чтобы не видеть это недоразумение в новостной ленте? А у других спортивных новостных агрегаторов типа Чемпионата свои проплаченные букмекерскими спонсорами псевдоспортсмены? Типа Кавказпринты или Уралмодемы? Ну и источник новости достойный, круче только из привокзальной рюмочной черпать контент
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Ответ MAXIMum1
Я хочу смотреть на красивую игру. И мне по барабану кто играет за мою команду, я болею за команду, а за персональных игроков. Если будут свои играть, тоже не плохо.
То есть от тебя мы не увидим осуждения Промеса, Дзюбы и прочих интересных персонажей в нашем футболе.
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