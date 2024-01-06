Константин Генич: «Броуки» как московское «Динамо». Вроде, все делают правильно, но, скорее всего, никогда ничего не выиграют»

Константин Генич считает, что «БроукБойз» ничего не выиграют в медиафутболе.

« » никогда ничего не выиграют. То, что делают и Райзен – это супер. Иначе они не были бы такими богатыми. Душевно, я имею ввиду. Мне кажется, их больше увлекает сам процесс, это здорово. Они увлечены. Суперувлечены.

Как мне кажется, у них была куча ошибок в начале, потом они встали немного на другие рельсы. По-другому стали смотреть на формирование команды. То, как они играли в этом году – это прогресс года. Они как московское «Динамо». Вроде, все делают правильно, но, скорее всего, никогда ничего не выиграют», – заявил главный тренер « ».