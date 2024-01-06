Константин Генич: «Броуки» как московское «Динамо». Вроде, все делают правильно, но, скорее всего, никогда ничего не выиграют»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Генич Матч ТВ Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Матч ТВ «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Константин Генич считает, что «БроукБойз» ничего не выиграют в медиафутболе.

«Броуки» никогда ничего не выиграют. То, что делают Егоров и Райзен – это супер. Иначе они не были бы такими богатыми. Душевно, я имею ввиду. Мне кажется, их больше увлекает сам процесс, это здорово. Они увлечены. Суперувлечены.

Как мне кажется, у них была куча ошибок в начале, потом они встали немного на другие рельсы. По-другому стали смотреть на формирование команды. То, как они играли в этом году – это прогресс года. Они как московское «Динамо». Вроде, все делают правильно, но, скорее всего, никогда ничего не выиграют», – заявил главный тренер «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий