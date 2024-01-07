Медведев о том, что блогеры не играют в медиафутболе: «На турнире в Петербурге было меньше зрителей, чем мы рассчитывали. Но больше, чем на некоторых играх РПЛ»

Александр Медведев предложил идеи для развития медийного футбола.

– Как участник Медиалиги что вы думаете о медийности в популярных видах спорта?

– Считаю, это правильные направления. Единственное, организаторы футбольной Медиалиги должны задуматься: ведь всегда можно отличить профессионального игрока от любителя чисто по навыкам, как он бежит, бьет, располагается на поле.

Медийность же пришла изначально за счет популярных людей. И вдруг мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда в заявке блогеры есть, а на поле их вообще нет! Как было, например, недавно на турнире Чисто Кубок, и в том числе поэтому зрителей пришло гораздо меньше, чем мы рассчитывали увидеть. Хотя все равно больше, чем на некоторых играх (улыбается).

Ведь нефутбольная аудитория хочет посмотреть на своих кумиров в новой обстановке, а на поле их нет. Пользуясь случаем, предлагаю организаторам подумать, чтобы из 11 игроков регулярно на поле в составе каждой команды выходило минимум 3 реальных медиафутболиста, по одному в каждой линии, кроме вратарской. И тогда не будет жалоб со стороны самих блогеров, которые не хотят быть только запасными, и не будет риска потерять зрительскую аудиторию.

Буду ждать ответной реакции. Ведь какое предназначение у медийного футбола? Расширить аудиторию, чтобы она не старела, была более разнообразной, и тут мы косвенно подходим уже к теме фиджитал, а точнее, когда занятия в обычной жизни сочетаются с занятием спортом, но выходят из любителей на более высокий уровень, в широкое публичное пространство, – сказал генеральный директор «Зенита».

Босс «Зенита» Медведев дебютировал в Медиалиге. В 68 лет!