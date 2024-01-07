Медведев о том, что блогеры не играют в медиафутболе: «На турнире в Петербурге было меньше зрителей, чем мы рассчитывали. Но больше, чем на некоторых играх РПЛ»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев правила Winline Медиалига Чисто Питер Чисто Кубок Медиафутбол

Александр Медведев предложил идеи для развития медийного футбола.

– Как участник Медиалиги что вы думаете о медийности в популярных видах спорта?

– Считаю, это правильные направления. Единственное, организаторы футбольной Медиалиги должны задуматься: ведь всегда можно отличить профессионального игрока от любителя чисто по навыкам, как он бежит, бьет, располагается на поле.

Медийность же пришла изначально за счет популярных людей. И вдруг мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда в заявке блогеры есть, а на поле их вообще нет! Как было, например, недавно на турнире Чисто Кубок, и в том числе поэтому зрителей пришло гораздо меньше, чем мы рассчитывали увидеть. Хотя все равно больше, чем на некоторых играх РПЛ (улыбается).

Ведь нефутбольная аудитория хочет посмотреть на своих кумиров в новой обстановке, а на поле их нет. Пользуясь случаем, предлагаю организаторам Медиалиги подумать, чтобы из 11 игроков регулярно на поле в составе каждой команды выходило минимум 3 реальных медиафутболиста, по одному в каждой линии, кроме вратарской. И тогда не будет жалоб со стороны самих блогеров, которые не хотят быть только запасными, и не будет риска потерять зрительскую аудиторию.

Буду ждать ответной реакции. Ведь какое предназначение у медийного футбола? Расширить аудиторию, чтобы она не старела, была более разнообразной, и тут мы косвенно подходим уже к теме фиджитал, а точнее, когда занятия в обычной жизни сочетаются с занятием спортом, но выходят из любителей на более высокий уровень, в широкое публичное пространство, – сказал генеральный директор «Зенита».

Босс «Зенита» Медведев дебютировал в Медиалиге. В 68 лет!

7 комментариев
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Ну так если введут еще один фан уйди то во дворах будет больше зрителей чем на стадионах

Искусственные ограничения по надуманным причинам чтобы заставить ходить на любимый царем хоккей где ничего не требуется
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Вроде все логично
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здравое предложение, лучше на какого-нибудь клоуна дорохова смотреть или олега майами, или блогеров-кумиров зумеров, чем на гасилина
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если продолжатся текущие тренды, то будет слияние обычного футбола с медиа-футболом
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Идея провалилась, это просто спортивное соревнование, парень рассказывал, молодежь после спортшкол на зарплате, мяч принял , двое уже прессингуют,, ноги отрывают.
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"Ведь нефутбольная аудитория хочет посмотреть на своих кумиров в новой обстановке, а на поле их нет". ©
Выдал базу - Медиалига это не про футбол. Как и "Звёзды на льду" (или как называлось) это не про фигурное катание.
Завтра блогеры сыграют в теннис и их публика с футбола уйдёт на корты.
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