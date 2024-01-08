«Повздорили с Клоппом на «Энфилде». Потом в Казани сказал ему: «Здесь-то поспокойнее будешь себя вести?» Кузнецов о матче против «Ливерпуля»

Теги Рубин Олег Кузьмин Энфилд Ливерпуль Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Дмитрий Кузнецов Адам Лаллана 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов вспомнил матч против «Ливерпуля».

В 2015 году «Рубин» играл против «Ливерпуля» в рамках группового этапа Лиги Европы.

– Конечно, я запомнил тот день. Как не запомнить? Играть с «Ливерпулем» на «Энфилде», когда ты приходишь – и уже за час до матча стадион полон и поет «Ты никогда не будешь один...» Это что-то, это так трогает эмоционально! Такое давление чувствуешь... И лавки там, наверное, в метре друг от друга. Ты можешь руку вытянуть – и схватить тренера соперников, ха-ха. Незабываемые эмоции – да еще и результат хороший. Такие выезды запоминаются.

– С Клоппом чуть-чуть удалось пообщаться?

– Даже повздорили с ним там, на «Энфилде». Из-за того, что судья два раза не удалил Лаллану, хотя до этого нашего Кузьмина выгнал вообще ни за что. Видишь, как действует «Энфилд» на судей! И тем не менее мы, играя больше тайма в меньшинстве, такому сопернику не проиграли.

А потом, когда они приехали в Казань, я разминал «Рубин» перед игрой, он вышел и говорит мне: «Здорово!» Отвечаю «Здорово! Здесь-то поспокойнее будешь себя вести?» Улыбнулись друг другу. Кто старое помянет, тому глаз вон! Просто эмоции были, – рассказал главный тренер 2Drots.

Дмитрий Кузнецов работал тренером в казанском «Рубине» с 2014 по 2017 год.

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17 комментариев
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Кто это?
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похоже на разговоры с алкашом во дворе. в детстве у нас во дворе был добрый алкаш , который рассказывал что был перспективным футболистом, но карьеру ему сломал Берти Фогтс
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Как же он любит вспоминать про этот звездный час! Про то что повздорил с Клоппом!
В каждом интервью вспоминает!
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Повелся на имя Клоппа и случайно наступил в кучу медиафутбола...
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🤡
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Какой же Кузнецов сказочник!
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А ведь тогда Ливерпуль был настолько донный, что его Халк в одну калитку выносил из ЛЕ, а Рубин в гостях в ничью катал.
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повздорил однажды кузнечик с клопом
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Клопп тоже об этом часто вспоминает
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Ответ Borillaz
бывший игрок ЦСКА и тренер Рубина, например. а ты кто?))
он bevooch легенда фан движения Спартака, а ты кто ?
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Ответ bevooch
Кто это?
Ждём интервью Клоппа, он нам расскажет )))
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Ответ SexyCow
похоже на разговоры с алкашом во дворе. в детстве у нас во дворе был добрый алкаш , который рассказывал что был перспективным футболистом, но карьеру ему сломал Берти Фогтс
А может он даже не соврал.
Разве только в том,что причиной был не Ханс-Хуберт,а Пауль Брайтнер.
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