«Повздорили с Клоппом на «Энфилде». Потом в Казани сказал ему: «Здесь-то поспокойнее будешь себя вести?» Кузнецов о матче против «Ливерпуля»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов вспомнил матч против «Ливерпуля».

В 2015 году «Рубин» играл против «Ливерпуля» в рамках группового этапа Лиги Европы.

– Конечно, я запомнил тот день. Как не запомнить? Играть с « » на « », когда ты приходишь – и уже за час до матча стадион полон и поет «Ты никогда не будешь один...» Это что-то, это так трогает эмоционально! Такое давление чувствуешь... И лавки там, наверное, в метре друг от друга. Ты можешь руку вытянуть – и схватить тренера соперников, ха-ха. Незабываемые эмоции – да еще и результат хороший. Такие выезды запоминаются.

– С Клоппом чуть-чуть удалось пообщаться?

– Даже повздорили с ним там, на «Энфилде». Из-за того, что судья два раза не удалил , хотя до этого нашего выгнал вообще ни за что. Видишь, как действует «Энфилд» на судей! И тем не менее мы, играя больше тайма в меньшинстве, такому сопернику не проиграли.

А потом, когда они приехали в Казань, я разминал « » перед игрой, он вышел и говорит мне: «Здорово!» Отвечаю «Здорово! Здесь-то поспокойнее будешь себя вести?» Улыбнулись друг другу. Кто старое помянет, тому глаз вон! Просто эмоции были, – рассказал главный тренер 2Drots.

Дмитрий Кузнецов работал тренером в казанском «Рубине» с 2014 по 2017 год.