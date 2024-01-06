«Сычев продает постельное белье». Кузнецов о вратаре 2Drots

Дмитрий Кузнецов рассказал о самых необычных профессиях игроков 2Drots.

«Наш вратарь Димка Сычев продает постельное белье. Он мне уже принес комплект, спасибо ему (смеется). Защитник Сашка в [Степ] – футбольный агент.

Мне тяжело их спрашивать, почему не может прийти на тренировку, нервировать их. Понимаю, что у многих есть семьи и нужен лишний заработок», – рассказал главный тренер 2Drots.

В январе 2Drots примут участие в 1XBET MFL в Казахстане. Матчи пройдут в Костанае.