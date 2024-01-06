«Если дотрагивался до батареи, мог обжечься. Очень горячие, как плита. Но когда открывал окно, моментально замерзал». Кузнецов о Норильске

Дмитрий Кузнецов рассказал о начале тренерской карьеры в «Норильском Никеле» .

«На тот момент в « » работали Михаил Русяев генеральным директором и тренером был Андрей Митин. С Митиным мы с детства знакомы. Он в ФШМ играл, в «Союзе» играл. Жили мы на одной ветке метро, плотно общались.

Я закончил активно играть в футбол. Был без работы. Находился в поиске. Поступило предложение поработать. Я сначала испугался. Работал там вторым тренером.

Первое впечатление – лететь 4 часа, но прилетаешь в то же время, что и вылетал. Когда зима – это что-то. Ты мог неделями сидеть там и не выезжать, потому что до аэропорта невозможно было доехать.

Второе впечатление – гостиница. Приходил, в номере было очень жарко. Если дотрагивался до батареи, мог обжечься. Очень горячие батареи, как плита, но когда ты открывал окно, моментально замерзал. Очень холодно было.

Был один случай. Я пошел за газетами. Вышел, на градуснике -20. Сходил 20 минут, купил продукты, газеты. Иду назад, начало болеть лицо и руки. Смотрю, -60», – рассказал главный тренер 2Drots.

работал тренером в мини-футбольном «Норильском Никеле» в 2003-2004 годах.