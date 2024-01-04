Кузнецов против мата и драк в медиафутболе: «Дети нас смотрят и хотят повторять, это неправильно. Правоохранительные органы могут все это зафиксировать и закрыть»

Теги телевидение Дмитрий Кузнецов Спорт-Экспресс брань 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов осудил мат и драки в медийном футболе.

– А есть штрафы за мат? Такое впечатление, что в медиафутболе он какой-то нарочитый, люди словно для самоутверждения даже не используют, а говорят на нем. Это нормальных зрителей отталкивает.

– Это одна из главных проблем Медиалиги. Нас очень часто показывают – по телевидению, в YouTube, в ВК. И в первую очередь показывают как раз мат. А у нас аудитория – дети, подростки, и мы все это выносим в медиапространство. Ребята нас смотрят и хотят повторять. Это неправильно. Те же стычки, драки, конфликты – все это может в один день закончиться. Правоохранительные органы могут все это зафиксировать и закрыть. Мы же в Кубке России себе такого не позволяем!

Одно время я для устрашения, признаюсь, и сам применял такую лексику. Потом начали штрафовать. Сейчас наши ребята к этому относятся уже более серьезно, и мат на тренировках звучит очень редко. В быту может проскользнуть, но они поняли, что это плохая привычка, и я к этому отношусь негативно. Штраф за мат – тысяча рублей за слово.

– А тебя собственные игроки или соперники по Медиалиге на три буквы посылали? И как ты на это реагировал?

– Стычки были. Я никогда первым не начинаю, а только отвечаю. И все знают, что отвечаю аргументированно и четко. Поэтому – почти не было, – сказал главный тренер 2Drots.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И опять звезда заговорила
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий