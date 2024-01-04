Кузнецов против мата и драк в медиафутболе: «Дети нас смотрят и хотят повторять, это неправильно. Правоохранительные органы могут все это зафиксировать и закрыть»

Дмитрий Кузнецов осудил мат и драки в медийном футболе.

– А есть штрафы за мат? Такое впечатление, что в медиафутболе он какой-то нарочитый, люди словно для самоутверждения даже не используют, а говорят на нем. Это нормальных зрителей отталкивает.

– Это одна из главных проблем . Нас очень часто показывают – по телевидению, в , в ВК. И в первую очередь показывают как раз мат. А у нас аудитория – дети, подростки, и мы все это выносим в медиапространство. Ребята нас смотрят и хотят повторять. Это неправильно. Те же стычки, драки, конфликты – все это может в один день закончиться. Правоохранительные органы могут все это зафиксировать и закрыть. Мы же в Кубке России себе такого не позволяем!

Одно время я для устрашения, признаюсь, и сам применял такую лексику. Потом начали штрафовать. Сейчас наши ребята к этому относятся уже более серьезно, и мат на тренировках звучит очень редко. В быту может проскользнуть, но они поняли, что это плохая привычка, и я к этому отношусь негативно. Штраф за мат – тысяча рублей за слово.

– А тебя собственные игроки или соперники по Медиалиге на три буквы посылали? И как ты на это реагировал?

– Стычки были. Я никогда первым не начинаю, а только отвечаю. И все знают, что отвечаю аргументированно и четко. Поэтому – почти не было, – сказал главный тренер 2Drots.