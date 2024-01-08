Тарасов о преимуществах медиафутбола перед профессиональным: «Первое – открытость команд. Можно зайти в раздевалку, посмотреть эмоции, отпраздновать голы, как ты хочешь»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, чем медиафутбол круче обычного.

«Первое – это открытость команд. В профессиональном футболе не все тренеры пойдут на то, чтобы показывать внутрянку. В медиафутболе можно зайти в раздевалку, посмотреть эмоции, отпраздновать голы, как ты хочешь.

Во-вторых, это правила, которые людям интересно смотреть. Это красный мяч, который идет за два, чистое время. Я думаю, чистое время перейдет и в большой футбол. Очень много задержек. Порой судья добавляет по 12 минут.

Медийные личности, которые это все транслируют и собирают стадионы. Это большой плюс. Люди приходят, им нравится, молодежь смотрит», – рассказал президент « ».