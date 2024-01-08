Тарасов о преимуществах медиафутбола перед профессиональным: «Первое – открытость команд. Можно зайти в раздевалку, посмотреть эмоции, отпраздновать голы, как ты хочешь»

Теги Дмитрий Тарасов Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, чем медиафутбол круче обычного.

«Первое – это открытость команд. В профессиональном футболе не все тренеры пойдут на то, чтобы показывать внутрянку. В медиафутболе можно зайти в раздевалку, посмотреть эмоции, отпраздновать голы, как ты хочешь.

Во-вторых, это правила, которые людям интересно смотреть. Это красный мяч, который идет за два, чистое время. Я думаю, чистое время перейдет и в большой футбол. Очень много задержек. Порой судья добавляет по 12 минут.

Медийные личности, которые это все транслируют и собирают стадионы. Это большой плюс. Люди приходят, им нравится, молодежь смотрит», – рассказал президент «Родина Медиа».

 

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4 комментария
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Я так и не понял в чем прикол Медиалиги. По сути это просто новая альтернативная профессиональная лига вне РФС. Там такие же профики бегают за деньги из спортшкол. Конкурируют со второй лигой, где такой же уровень футболистов, но денежек чуть больше видимо. Единственные отличия от остального профессионального футбола: персонал клуба выбегает на поле когда хочет, предигровой хейт друг друга чуть больше, гоу про камеры чуть чаще используются. На этом всё.
Ну пускай играют конечно, просто какого-то кардинального, так скажем классового отличия между второй и медийной лигами я не вижу. Могли точно также навесить камер на игроков ивановского Текстильщика и выбегать на поле, было бы тоже самое.
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Лично мне игра интересна, а не голые жопы в раздевалке. И в чём преимущество футбола?))
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Видимо кому-то и голые жопы интересны.
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Бериша вон тоже празднует голы как хочет. И без санкций
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