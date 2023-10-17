Команда Тарасова «Родина Медиа» сдала анализ крови на типирование. Игроки войдут в базу доноров костного мозга

Игроки «Родины Медиа» сдали анализ на типирование и войдут в базу доноров.

«Это мы приехали с командой в НМИЦ Гематологии и поддержали акцию донорства костного мозга!

Проверили на себе, что это быстро, безопасно и очень нужно для пациентов, всем советуем поддержать!» – написал руководитель команды Текила.

В « », за которую играет Дмитрий Тарасов, рассказали Sports.ru, что узнали об акции от Дмитрия Кортава (технический директор , который несколько лет назад он поборол рак крови – Sports.ru) и Артема Алискерова (он продвигает акцию через свой Всероссийский марафон донорства костного мозга – Sports.ru).

В этом году пересадка костного мозга потребовалась легенде « » Финито, у которого диагностировали лейкоз. Донором стал его родной брат. Сейчас Финито в ремиссии.