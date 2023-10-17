Команда Тарасова «Родина Медиа» сдала анализ крови на типирование. Игроки войдут в базу доноров костного мозга

Теги Амкал Winline Медиалига Родина Медиа Финито Медиафутбол

Игроки «Родины Медиа» сдали анализ на типирование и войдут в базу доноров.

«Это мы приехали с командой в НМИЦ Гематологии и поддержали акцию донорства костного мозга!

Проверили на себе, что это быстро, безопасно и очень нужно для пациентов, всем советуем поддержать!» – написал руководитель команды Текила.

В «Родине Медиа», за которую играет Дмитрий Тарасов, рассказали Sports.ru, что узнали об акции от Дмитрия Кортава (технический директор WInline Медиалиги, который несколько лет назад он поборол рак крови – Sports.ru) и Артема Алискерова (он продвигает акцию через свой Всероссийский марафон донорства костного мозга – Sports.ru).

В этом году пересадка костного мозга потребовалась легенде «Амкала» Финито, у которого диагностировали лейкоз. Донором стал его родной брат. Сейчас Финито в ремиссии.

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4 комментария

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Hunteralex
Ну это хороший посыл
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existing_god
За это уважение!
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Demyan Grachev
не завидую тому,с кем мозгом поделится сам тарасов🤯
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Kit244098
Ясно что костного. Головного то у них и нетути))Зы. Судя по фамилиям шефов, медиалига - очередное творение от нашего черкизона. Ожидаемо, кстати. То то у меня душа к этой порнухе изначально не лежала))
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