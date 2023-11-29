«Родина Медиа» – гранд, а не мальчики для битья. Мы вернемся на вершину, нагло купим всех, кто нам нужен». Кушанашвили о встрече с Текилой и Тарасовым

Теги Дмитрий Тарасов Отар Кушанашвили Артур Газданов Максим Швагирев «Пича» Максим Пичугин 1998 деньги Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Отар Кушанашвили подвел итоги встречи с Текилой и Дмитрием Тарасовым.

Отар отмечает, что «развалил команду» вопрос премиальных за победу в МФЛ-3. В команде решили, что Текила и Тарасов присвоили премиальные себе.

По версии президентов «РМ», атмосфера в команде испортилась из-за Газдана: «На вопрос, кто именно начал зудеть и портить атмосферу, раздалась фамилия Газданов».

Боссы клуба тяжело расставались с Пичей и Швагиревым: «Прозвучали обвинения в двурушничестве и лицемерии».

У «Родины Медиа» есть новая стратегия: «Мы будем действовать жестко. Больше никого не будем уговаривать и увещевать. Нам нужны деньги – мы их найдем. Нахально и нагло купим всех, кто нам нужен. Мы – гранд, а не мальчики для битья, вернемся на вершину. Пусть после кучи ошибок и испытаний».

Отар Кушанашвили и главный тренер «РМ» Андрей Каряка остаются в клубе.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий