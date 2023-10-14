«Стоит Range Rover и оттуда выходит Оля, в костюме пингвина». Тарасов о сюрпризе Бузовой

Дмитрий Тарасов рассказал о необычном сюрпризе от Ольги Бузовой.

«Вижу метрах в пятидесяти стоит Range Rover. И оттуда выходит Оля, в костюме пингвина

«Мы были на сборах с «Локомотивом» лет, наверное, восемь назад. Прилетаем с них чартером во «Внуково-3». Оля звонит, говорит, что меня встретит. Я говорю: «Да, конечно». Она мне решила сделать сюрприз. Представляете: закрытый терминал, вся команда выходит из аэропорта. Я иду, у меня был определенный авторитет, рядом со мной другие игроки.

Вижу метрах в пятидесяти стоит Range Rover. И оттуда выходит Оля, в костюме пингвина. Она не попала в мое настроение вообще. Мы тогда очень сильно поругались. Уже в машине говорю: «Выкинь #####». Она сняла [костюм], выкинула. Говорит: «Ты ничего не понимаешь, это был сюрприз, я хотела сделать приятно». Сейчас, конечно, да, респект большой за это. В тот момент я вообще ##### не понял этого. Мне было за свой авторитет страшно.

На следующей тренировке, в раздевалке, слышу кто-то что-то ######: «Что это за пингвин был?». Я подхожу, это был какой-то молодой парень, и говорю: «Еще раз ##### услышу…». Он все понял», – рассказал экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России, а ныне президент и игрок медиафутбольного клуба « ».