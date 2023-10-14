«Стоит Range Rover и оттуда выходит Оля, в костюме пингвина». Тарасов о сюрпризе Бузовой

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Ольга Бузова брань Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов рассказал о необычном сюрпризе от Ольги Бузовой.

«Вижу метрах в пятидесяти стоит Range Rover. И оттуда выходит Оля, в костюме пингвина

«Мы были на сборах с «Локомотивом» лет, наверное, восемь назад. Прилетаем с них чартером во «Внуково-3». Оля звонит, говорит, что меня встретит. Я говорю: «Да, конечно». Она мне решила сделать сюрприз. Представляете: закрытый терминал, вся команда выходит из аэропорта. Я иду, у меня был определенный авторитет, рядом со мной другие игроки.

Вижу метрах в пятидесяти стоит Range Rover. И оттуда выходит Оля, в костюме пингвина. Она не попала в мое настроение вообще. Мы тогда очень сильно поругались. Уже в машине говорю: «Выкинь #####». Она сняла [костюм], выкинула. Говорит: «Ты ничего не понимаешь, это был сюрприз, я хотела сделать приятно». Сейчас, конечно, да, респект большой за это. В тот момент я вообще ##### не понял этого. Мне было за свой авторитет страшно.

На следующей тренировке, в раздевалке, слышу кто-то что-то ######: «Что это за пингвин был?». Я подхожу, это был какой-то молодой парень, и говорю: «Еще раз ##### услышу…». Он все понял», – рассказал экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России, а ныне президент и игрок медиафутбольного клуба «Родина Медиа».

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14 комментариев

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Demyan Grachev
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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Max Abdrakhmanov
Перспективная ветка с хейтом.
+4
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Д.Н.Л
Ну сейчас зато авторитет прям шикарный))
+3
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Recreated
Тарасов в очередной раз дураком предстал!
+3
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Supreme Allah
Авторитет 🤡🤣😆🤣😂🤣😂🤣🤣
+2
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Фут.Боль
Сотрудники ГИБДД,увидев проезжаюшего пингвина на Рейндж Ровере:
- Это что за пингвин был?
- Тссс, это тарасовские...
+2
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Recreated
Последним козлом надо быть, друзей по клубу запугивать!
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Recreated
Я иду, у меня был определенный авторитет, рядом со мной другие игроки.
А это обязательно надо было добавить!
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Стахович
Недавно смотрел шоу Жекича Дубровского и там был этот,со своим кентом Текилой.Какой же он мерзкий)
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amur.
Актрисище!!!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Recreated
Тарасов в очередной раз дураком предстал!
Мне кажется, или многие с этой фамилией того?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ладно, бы там Колин Фарелл загримированный под Пингвина вышел, можно было новость писать на нашем светском сайте, но кто такая Бузова?
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13ыйРычагЛапорты
Наконец-то ****** нормальные новости!
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Faust Doc
Да они же созданы друг для друга! Зря расстались
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