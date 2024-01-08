«Пике создал медиалигу в Испании, Кроос планирует создать в Германии, в Китае есть медиакоманда. Это все может вырасти на международный уровень». Тарасов о медиафутболе

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о перспективах медиафутбола.

«Я помню время, когда зарождался киберспорт. Большинство смеялось над этим, и я в том числе. И каких высот он добился сейчас. Я сравниваю киберспорт и медиафутбол.

Не зря такой игрок в прошлом, как , создал медиалигу в Испании. создает медиалигу в Германии. Люди не просто так это делают, это интересно. Знаю, в Китае есть медиафутбольная команда. Это все может вырасти на международный уровень», – сказал президент « ».