«Пике создал медиалигу в Испании, Кроос планирует создать в Германии, в Китае есть медиакоманда. Это все может вырасти на международный уровень». Тарасов о медиафутболе

Теги Дмитрий Тарасов Жерар Пике Тони Кроос Winline Медиалига Родина Медиа Кингс Лига Медиафутбол

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о перспективах медиафутбола.

«Я помню время, когда зарождался киберспорт. Большинство смеялось над этим, и я в том числе. И каких высот он добился сейчас. Я сравниваю киберспорт и медиафутбол.

Не зря такой игрок в прошлом, как Пике, создал медиалигу в Испании. Тони Кроос создает медиалигу в Германии. Люди не просто так это делают, это интересно. Знаю, в Китае есть медиафутбольная команда. Это все может вырасти на международный уровень», – сказал президент «Родина Медиа».

 

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3 комментария
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Даже в Саудовской Аравии есть медиа-лига.
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Ответ fussballer
Даже в Саудовской Аравии есть медиа-лига.
И сама государства спонсирует эту лигу в отличие от других))
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