«Родина Медиа» выложила ролик с базы «Локомотива». Клуб попросил вырезать фрагмент с Дзюбой: «Градус шуток со всех сторон был слишком пошлый»

Фрагмент с Артемом Дзюбой вырезали из ролика «Родины Медиа» с базы «Локомотива».

Президенты «Родины Медиа» Текила и Дмитрий Тарасов приехали на базу «Локомотива» и сняли большой ролик с экскурсией и общением с игроками. Клуб попросил вырезать фрагмент с Артемом Дзюбой.

«Просто попросили вырезать. Наша встреча была в самом начале выпуска, градус шуток со всех сторон был слишком пошлый!

В конце общения еще Артему штаны сзади спустили. Не помню кто, по-моему, помощник тренера (смеется). Это были очень смешные минуты общения.

Жалко, что пришлось вырезать, но понимаю клуб. Слишком все было пошло!» – рассказал Текила в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.