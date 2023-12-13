«Родина Медиа» выложила ролик с базы «Локомотива». Клуб попросил вырезать фрагмент с Дзюбой: «Градус шуток со всех сторон был слишком пошлый»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Фрагмент с Артемом Дзюбой вырезали из ролика «Родины Медиа» с базы «Локомотива».

Президенты «Родины Медиа» Текила и Дмитрий Тарасов приехали на базу «Локомотива» и сняли большой ролик с экскурсией и общением с игроками. Клуб попросил вырезать фрагмент с Артемом Дзюбой.

«Просто попросили вырезать. Наша встреча была в самом начале выпуска, градус шуток со всех сторон был слишком пошлый!

В конце общения еще Артему штаны сзади спустили. Не помню кто, по-моему, помощник тренера (смеется). Это были очень смешные минуты общения.

Жалко, что пришлось вырезать, но понимаю клуб. Слишком все было пошло!» – рассказал Текила в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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10 комментариев
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И ведь все хвалят Дзюбу за чувство юмора. А потом шутки вырезают. То есть вы понимаете уровень юмора, от которого в восторге многие наши футболисты…
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Ответ charly_54
Все это кто? Слуцкий?
Достаточно периодически листать ленту, чтобы натыкаться на интервью с каким-то футболистом, который отмечает чувство юмора Дзюбы. Пофамильно не запоминал, прости.
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Да зря.. этот игрочишка уже давно упал ниже плинтуса..ему не привыкать быть в 💩)
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А чего вырезать? Показали бы лишний раз какой Дзюба редкий олень
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Вас потому и попросили вырезать, чтобы об этом никто не узнал. Вы выразили и все равно рассказали 😂
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+1
Ответ Chernoy
И ведь все хвалят Дзюбу за чувство юмора. А потом шутки вырезают. То есть вы понимаете уровень юмора, от которого в восторге многие наши футболисты…
Все это кто? Слуцкий?
+5
-4
+1
Ответ Chernoy
Достаточно периодически листать ленту, чтобы натыкаться на интервью с каким-то футболистом, который отмечает чувство юмора Дзюбы. Пофамильно не запоминал, прости.
гыгыкать над словом ### - это не чувство юмора
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Ответ donatodonatore
А чего вырезать? Показали бы лишний раз какой Дзюба редкий олень
Как раз не редкий.. а обыкновенный)
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Ответ charly_54
Все это кто? Слуцкий?
Буквально вчера, Магкеев: «У Артема хорошее чувство юмора…»
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Ответ Glukinho
гыгыкать над словом ### - это не чувство юмора
Я вообще не говорил, что оно у него есть, это к Магкееву
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