Кузнецов остается в 2Drots: «Приношу извинения руководству «Енисея», что у нас не получилось»

Дмитрий Кузнецов объявил, что остается в 2Drots.

«В связи с обстоятельствами, которые у меня были, я принял решение остаться в 2Drots. Приношу извинения руководству «Енисея», что у нас не получилось.

То, что мы хотели сделать для моего отца, думаю, нам было бы это тяжело осуществить. Мне легче все контролировать, находясь с ним в Москве.

Это было тяжелое решение, и принял его только я – понял, что на данный момент мне лучше будет работать в 2Drots. Альберт Николаевич очень хотел попробовать наши силы в Красноярске, но в связи с обстоятельствами мы остаемся в Москве.

С наступающим Новым годом всех!» – сказал главный тренер 2D.

«Енисей» переманивает главного тренера 2Drots. Обещают 500 тысяч в месяц, будет готовить команду для выхода в РПЛ