Кузнецов остается в 2Drots: «Приношу извинения руководству «Енисея», что у нас не получилось»

Теги Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов объявил, что остается в 2Drots.

«В связи с обстоятельствами, которые у меня были, я принял решение остаться в 2Drots. Приношу извинения руководству «Енисея», что у нас не получилось.

То, что мы хотели сделать для моего отца, думаю, нам было бы это тяжело осуществить. Мне легче все контролировать, находясь с ним в Москве. 

Это было тяжелое решение, и принял его только я – понял, что на данный момент мне лучше будет работать в 2Drots. Альберт Николаевич очень хотел попробовать наши силы в Красноярске, но в связи с обстоятельствами мы остаемся в Москве.

С наступающим Новым годом всех!» – сказал главный тренер 2D.

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