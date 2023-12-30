Маврин сказал, что Кузнецов заслуживает зарплату 500 тысяч: «Он главный медийный актив 2Drots, держит их в тонусе»

Василий Маврин высказался о потолке зарплат в Winline Медиалиге.

«Стоит ли Викторович пол-ляма в месяц? Как по мне, стоит. Он держит 2Drots в тонусе. Он их главный медийный актив. Плюс, он сам делает контент. И, вкладывая 500 тысяч в человека, вы собираете больше процентов.

Я не понимаю, когда люди экономят какие-то 30 тысяч рублей, если человек реально стоит этих денег. Ему надо заплатить эти деньги. Ты всегда сможешь забрать выгоду себе. Потолок в голове у каждого свой.

, наверное, тоже сказали, когда он делал команду КВН: «У вас потолок 100 тысяч рублей». Он бы сказал: «##### себе. Как так?» Значит, тут потолок есть, а там нет.

Если человек своим скиллом, футбольными моментами или медийными отрабатывает и привносит в ваш проект просмотры, результат и узнаваемость вашего бренда, то вы вкладываете не в чувака, а в свой бренд.

В 4-ом сезоне « » вложил не в Васю Маврина бабки. Он дал мне денег, чтобы я в том числе постарался бы бустануть проект. И я считаю, что в этом плане я справился со своей задачей», – сказал хавбек «Титана».

По данным Ивана Карпова, «Енисей» предложил Кузнецову зарплату в 500 тысяч. В 2Drots Дмитрий Кузнецов зарабатывает 200 тысяч.