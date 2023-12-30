«В команде Премьер-лиги нет столько снобизма. Чем ниже уровень, тем выше гонор». Клюкин ответил Кузнецову

Теги Ростов Василий Уткин премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов Эгриси 2Drots Winline Медиалига Алексей Клюкин Медиафутбол

Алексей Клюкин ответил на слова Дмитрия Кузнецова о матче 2Drots – «Эгриси».

Ранее Кузнецов вспомнил матч 2Drots – «Эгриси» в 1/4 финала четвертого сезона Winline Медиалиги и заявил, что команда Василия Уткина за 10 матчей больше не обыграет 2D и не сыграет с ними вничью.

«Да, конечно, ######. Я относился к этому человеку максимально уважительно, но теперь, пожалуй, не хочется даже руки пожимать этим снобам и лицемерным вальтам.

#####, я не понимаю, откуда берется этот снобизм и тщеславие, потому что это обычные люди, играющие до этого на КФК или в ЛФЛ, и даже не за самые сильные команды. Так вот много ####### от них на поле исходит и много желчи. Сразу видно, проходили колхозные футбольные школы, ну, или были в своих академиях на вторых ролях.

И да, добавлю. Я ездил в «Ростов», команда Премьер-лиги, и там у людей с огромным опытом игры на высоком уровне и с огромными зп, нет столько снобизма, и не рассказывают на поле.

Как говорится, чем ниже уровень, тем выше гонор».

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1 комментарий
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