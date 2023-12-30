«Если оставить Викторовича в 2Drots, то я не буду играть». Крап, выбирая между собой и Кузнецовым, оставил бы себя в 2Drots

Крап ответил, кого бы он оставил в 2Drots при условии выбора.

– Ты еще не встречался с пацанами по поводу кика, но если поставят условие, что либо уходишь ты, либо Дмитрий Викторович, что выберешь?

– Это будто неразделимые личности. Если выбирать между собой и им, я выберу себя. Я сейчас в 2Drots и настроен побеждать.

Назвать хоть одну причину? Я хочу играть в 2Drots, а если оставить Викторовича, то я не буду играть, – сказал хавбек 2Drots.