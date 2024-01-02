«Он мне сказал: «Хорошо, что вы Логу в 2Drots взяли». Ну, ты-то разбираешься». Кузнецов о встрече с арбитром в магазине

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Дмитрий Кузнецов рассказал историю о том, как встретил арбитра в магазине.

«Захожу в «Спортмастер» в ТЦ, мне надо было пояс для спины купить. Чудак ко мне подходит и говорит: «А я судил вас с «Сахалинцем», когда вы в «Видном» во Второй лиге были».

Я говорю: «И что?» Он мне ответил: «Ну, это хорошо, что вы Логу взяли». Ну, ты-то разбираешься, #####, молодец.

Я сказал: «Я знаю. Хорошо, что мы Логу взяли», – рассказал главный тренер 2Drots.

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