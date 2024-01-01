Маврин сыграет за «Титан» в Суперкубке в Абу-Даби
Василий Маврин сообщил, что сыграет за «Титан» в Суперкубке в Абу-Даби.
Беседа состоялась в подкасте на ютуб-канале Василия Маврина, гостями которого стали Севастиан Терлецкий (телеграм-канал «Крысева») и Иван Кириллов («Некласико»).
Терлецкий: «Если произойдет вся история с Суперкубком в Абу-Даби, то это космический уровень».
Маврин: «Да. Я поеду».
Терлецкий: «За «Титан» поедешь?»
Маврин: «За «Титан». А за кого ехать? За 2Drots пока не звали».
Терлецкий: «Может в итоге не поедешь».
Маврин: «Почему нет?»
Терлецкий: «Может будешь уже в другой команде продолжать.
У вас договоренность, что ты поедешь с «Титаном» на Суперкубок, а до этого с «Амкалом» в Казахстан, правильно?»
Маврин: «Смешная шутка».
Суперкубок Медиалиги пройдет со 2 по 9 февраля в Абу-Даби.
Среди участников: «Титан», «Родина Медиа», «БроукБойз» и 2Drots.
Важно отметить, что с командами на данный момент пока достигнуты только предварительные договоренности.