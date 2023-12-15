«Я считаю, что это человек обязан быть в «Амкале». Гатагов о Маврине

Сослан Гатагов высказался о Василии Маврине.

«Я признаю свою ошибку. Я считаю, что это человек обязан быть в «Амкале».

Я – мужчина, я признаю свои ошибки. Он вышел и дал мысль. Вот это надо: физика и мысль.

Но мы его клонировать не можем, «Амкал» не может его клонировать. Поэтому все, кто здесь – вы должны ##########», – заявил главный тренер «Амкала».

Сослан Гатагов уже месяц тренирует «Амкал»: омолодил состав, ввел штрафы за алкоголь и мат (до 20 тысяч рублей)

