Маврин предложил спарринг Райзену: «Я не просто могу, я хочу тебя травмировать. Мне так приятно станет на душе»

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Василий Маврин предложил Райзену провести спарринг.

Райзен: «Ты не хочешь, чтобы я с Сибсканой дрался?»

Маврин: «Я готов заменить Сибыча. Я даже готов без тренировок. Ты не хочешь по спарринговать со мной?»

Райзен: «В чем логика? Чтобы ты рубанул меня?»

Маврин: «Мы с тобой в защите будем, перчатки 12-унций».

Райзен: «Ты понимаешь, что меня травмировать можешь?»

Маврин: «Не просто могу, я хочу. Мне так приятно станет на душе. Знаешь за что?»

Райзен: «Ну, можно много чего вспомнить. Но это не логично. Я могу деньги потерять. Еще и травму получить.

Если ты меня травмируешь, то ты мне 5 миллионов переведешь?»

Маврин: «Если я тебя ####### [побью], тогда мне 10 миллионов должны отдать. Мини бой сделаем. За мое душевное спокойствие. Это больше чем деньги».

Райзен: «Можем поставить по пятерке и проведем спарринг.

Маврин: «У меня нет 5 миллионов».

Райзен: «Как у тебя нету пятерки? Ты живешь в хорошей квартире, у тебя есть контракты. Саня Зуев может за тебя заплатить. Он тебя так в «Титане» хочет видеть. Он на все условия пойдет».

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