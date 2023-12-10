Маврин предложил спарринг Райзену: «Я не просто могу, я хочу тебя травмировать. Мне так приятно станет на душе»

Василий Маврин предложил Райзену провести спарринг.

Райзен: «Ты не хочешь, чтобы я с дрался?»

: «Я готов заменить Сибыча. Я даже готов без тренировок. Ты не хочешь по спарринговать со мной?»

Райзен: «В чем логика? Чтобы ты рубанул меня?»

Маврин: «Мы с тобой в защите будем, перчатки 12-унций».

Райзен: «Ты понимаешь, что меня травмировать можешь?»

Маврин: «Не просто могу, я хочу. Мне так приятно станет на душе. Знаешь за что?»

Райзен: «Ну, можно много чего вспомнить. Но это не логично. Я могу деньги потерять. Еще и травму получить.

Если ты меня травмируешь, то ты мне 5 миллионов переведешь?»

Маврин: «Если я тебя ####### [побью], тогда мне 10 миллионов должны отдать. Мини бой сделаем. За мое душевное спокойствие. Это больше чем деньги».

Райзен: «Можем поставить по пятерке и проведем спарринг.

Маврин: «У меня нет 5 миллионов».

Райзен: «Как у тебя нету пятерки? Ты живешь в хорошей квартире, у тебя есть контракты. Саня Зуев может за тебя заплатить. Он тебя так в « » хочет видеть. Он на все условия пойдет».