Василий Маврин: «Я сейчас в «Титане». Главное условие, при котором я вернусь в «Амкал» – оставаться Васей Мавриным»

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Маврин назвал условие, при котором вернется в «Амкал».

«Я сейчас в «Титане». Главный пункт, при котором я вернусь в «Амкал» – оставаться Васей Мавриным.

Либо вы на берегу говорите: «###, окей. Мы готовы сотрудничать. Ты Вася Маврин – если ты флексишь, пожалуйста, сколько хочешь. Но вывези потом за свой флекс. Если ты ######### или ######### кого-то, мы за тобой». Это главное условие – чтобы я был Васей Мавриным.

Когда мы подписывались с «Титаном», они такие: «Ты Вася Маврин? ###, все». Шама, Арчи за меня горой были. Это как на МКС. Я почему играл в футбол и не парился? Я знал, если что-то будет, Стас первым выбежет, кому надо ##### даст», – сказал хавбек «Титана».

Василий Маврин играет за «Титан» с 4-го сезона Winline Медиалиги. До этого хавбек играл за «Амкал».

Недавно 34-летний полузащитник победил в проекте «Хочу в «Амкал»: возвращение домой» и выбрал в качестве приза контракт с клубом. Однако его полноценное возвращение в команду пока под вопросом.

 

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