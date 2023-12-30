«Если Вася не останется в «Титане», то это ##### Зуева». Шама об участии Маврина на турнире в Питере за «Амкал»

Курбанов выразил недовольство Зуеву из-за игры Маврина за «Амкал» на Чисто Кубке.

Курбанов: «Чем ты руководствовался, когда в самый прайм-тайм симбиоза Васи и « », отпускал Васю на турнир в Питере?»

Зуев: «Я был более чем уверен, что он там играть не будет. Я был в глубоком отпуске. Я особо не вникал. Мы с Арчи были уверены, что он на этот турнир не поедет».

Курбанов: «Я считаю, что если Вася не останется в « », то это твой #####. Это еще большая ошибка, чем отпустить тогда игроков на .

У Германа слюни текут – он готов Васю вернуть. С Сосом пока не клеится, Герман пытается скелить. И в этой ситуации ты отпускаешь своего игрока, который у тебя на контракте, поиграть за «Амкал». Я понимаю Васю, «Амкал» для него не чужое место и много значит. В такой ситуации у него остается одна преграда – Сос. На турнир он поехал сверхмотивированный. У Васи в этом плане проблем не бывает – он выходит, играет и доказывает. Ты сделал этот шаг. И теперь шансы, что Вася останется – 50 на 50. До этого были все 90».

Василий Маврин сыграл в Чисто Кубке в составе «Амкала». Главный тренер «Амкала» Сослан Гатагов пригласил хавбека съездить на петербургский турнир с командой.

До этого 34-летний полузащитник победил в проекте «Хочу в «Амкал»: возвращение домой» и выбрал в качестве приза контракт с клубом. Однако его полноценное возвращение в команду пока под вопросом.