Маврин сломал ребро в матче против «Чисто Питер»

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Василий Маврин сообщил, что у него диагностирован перелом ребра.

«Перелом 11-го ребра. Спасибо, детский тренер из «Чисто Питер».

Дай Бог, чтобы тебе так же ######### [ударили] и ты не смог работать!» – заявил хавбек «Амкала».

По этому поводу высказался президент «Амкала» Герман Эль Класико: «У Васи Маврина перелом ребра. У Кузи сечка от шипов на плече и животе. Удалений ноль. ####### [классно] поиграли».

Напомним, «Амкал» проиграл в полуфинале «Броукам» (0:1), но победил «Чисто Питер» (1:0) в матче за 3-е место BetBoom Чисто Кубка.

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