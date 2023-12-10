Маврин сломал ребро в матче против «Чисто Питер»

Василий Маврин сообщил, что у него диагностирован перелом ребра.

«Перелом 11-го ребра. Спасибо, детский тренер из « ».

Дай Бог, чтобы тебе так же ######### [ударили] и ты не смог работать!» – заявил хавбек «Амкала».

По этому поводу высказался президент « » : «У Васи Маврина перелом ребра. У Кузи сечка от шипов на плече и животе. Удалений ноль. ####### [классно] поиграли».

Напомним, «Амкал» проиграл в полуфинале «Броукам» (0:1), но победил «Чисто Питер» (1:0) в матче за 3-е место BetBoom Чисто Кубка.