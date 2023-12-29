«Просматриваются параллели с «Манчестер Юнайтед». Финито о нынешнем «Амкале»

Финито высказался о состоянии «Амкала» и его развитии.

– Как бы ты охарактеризовал нынешний «Амкал»?

– Не хочется сравнивать с нынешним «Манчестер Юнайтед», но просматриваются какие-то параллели.

– Сослан Тен Хаг в этой истории?

– Наверное, нет. Сослан – это уже то, что после Тен Хага, возможно, в будущем будет у «МЮ».

Хотелось бы верить, что у «Амкала» со временем будет все налаживаться. Сейчас тяжелый период, когда, я считаю, нужно довериться тренеру.

Я, если честно, уже устал смотреть на тренерскую чехарду, которая началась в последнее время. И Герману необходимо подстраиваться под ситуацию, отталкиваться от результатов команды.

Естественно, сейчас довлеет результат. «Амкал» – это детище Германа, его проект. Он в него вложил больше, чем кто-либо. Задача Германа – сделать так, чтобы его детище воспряло, с ним стали считаться.

По сути, в МФЛ-4 была хорошая команда – результат дали, из группы спокойно вышли. Что случилось дальше, мне не понятно. Не понятно, что было в Питере с «Броуками». Чего не хватает – не понятно. Уверенности?

– Если у Сослана ничего не получится, это будет конец для «Амкала»?

– Наверное, нет. Как бренд «Амкал» продолжит существовать, даже Сослан это говорит, – сказал игрок « ».