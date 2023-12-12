2Drots могут пригласить тренера «Титана» Курбанова, если не договорятся с Кузнецовым

2Drots определились с кандидатурой тренера на случай ухода Дмитрия Кузнецова.

По данным Ивана Карпова, «дроты» попробуют пригласить Шамиля Курбана, возглавляющего «Титан», если не договорятся с нынешним тренером.

Пригласить Шаму хочет спортивный директор «дротов» Ильдар. Он, Курбанов, а также новички 2D Скоропуп и Акоп пересекались в Basement в первом сезоне Winline Медиалиги.

13 декабря руководство 2D встретится с Кузнецовым и обсудит повышение зарплаты – не только ему (до 500 тысяч рублей в месяц – столько тренеру дает «Енисей»), но и всему штабу.

Босс «Титана» Александр Зуев отреагировал на пост Карпова, написав, что информация основана на «домыслах и теориях заговора».