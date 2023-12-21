Василий Уткин: «Незнакомые люди спрашивают меня о победе «Эгриси» над 2Drots»

Теги Василий Уткин Эгриси 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Незнакомцы спрашивают у Василия Уткина о победе над 2Drots.

Команда Уткина «Эгриси» обыграла 2D в четвертьфинале четвертого сезона Winline Медиалиги и в итоге стала бронзовым призером турнира.

«Незнакомые люди – в магазине или где-то еще – редко разговаривают со мной про медиафутбол, но такое бывает.

И все спрашивают, вспоминают именно этот матч [против 2Drots]. Не знаю, сколько людей его посмотрело, но, думаю, это событие собрало [много просмотров]», – сказал руководитель «Эгриси».

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4 комментария
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Василий, а эти незнакомые люди сейчас с нами, в этой комнате?
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Ответ Правдоруб Денисов
Василий, а эти незнакомые люди сейчас с нами, в этой комнате?
Сама по себе шутка могла быть не плохой, но не в этом контексте. Вася вроде адекватен и ересь особо не нес никогда.
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Медиалига - интересный социологический эксперимент, который призван выяснить, можно ли раскрутить футбольное зрелище уровня второй лиги до уровня популярности футбола высшей лиги, не повышая уровень качества зрелища, а только за счёт искусственного повышения медийности (ака хайп).
Похоже, эксперимент близок к тому, чтобы дать положительный ответ на этот вопрос: Да, можно.
Только, в этом нет ничего положительного. Это диагноз человечеству. Люди в своей массе отказываются думать сами.
"Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней."
Ничего не меняется.
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