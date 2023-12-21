Василий Уткин: «Незнакомые люди спрашивают меня о победе «Эгриси» над 2Drots»
Незнакомцы спрашивают у Василия Уткина о победе над 2Drots.
Команда Уткина «Эгриси» обыграла 2D в четвертьфинале четвертого сезона Winline Медиалиги и в итоге стала бронзовым призером турнира.
«Незнакомые люди – в магазине или где-то еще – редко разговаривают со мной про медиафутбол, но такое бывает.
И все спрашивают, вспоминают именно этот матч [против 2Drots]. Не знаю, сколько людей его посмотрело, но, думаю, это событие собрало [много просмотров]», – сказал руководитель «Эгриси».
Похоже, эксперимент близок к тому, чтобы дать положительный ответ на этот вопрос: Да, можно.
Только, в этом нет ничего положительного. Это диагноз человечеству. Люди в своей массе отказываются думать сами.
"Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней."
Ничего не меняется.