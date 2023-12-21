Василий Уткин: «Незнакомые люди спрашивают меня о победе «Эгриси» над 2Drots»

Незнакомцы спрашивают у Василия Уткина о победе над 2Drots.

Команда Уткина «Эгриси» обыграла 2D в четвертьфинале четвертого сезона Winline Медиалиги и в итоге стала бронзовым призером турнира.

«Незнакомые люди – в магазине или где-то еще – редко разговаривают со мной про медиафутбол, но такое бывает.

И все спрашивают, вспоминают именно этот матч [против 2Drots]. Не знаю, сколько людей его посмотрело, но, думаю, это событие собрало [много просмотров]», – сказал руководитель « ».