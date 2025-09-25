Канчельскис о медиакомандах: «Дай бог, чтобы мы встретились. Я их не отпущу никогда в жизни и буду обыгрывать!»

Андрей Канчельскис заявил, что никогда не проиграет команде из WINLINE Медиалиги.

«Профессиональные клубы обязаны не проигрывать Медиалиге в Кубке. Позор, когда команды им проигрывают!

Мы проиграли «Сатурну», а не Медиалиге. А попадется Медиалига ... Я их не отпущу никогда в жизни и буду обыгрывать! Мы все обязаны это делать. Это самое главное. Это мое мнение. Может, у кого-то другое.

Я никогда не проиграю клубу из Медиалиги! Дай бог, чтобы мы встретились», – сказал главный тренер «Динамо» Брянск .

Напомним, брянское «Динамо» вылетело от «Леон Сатурна » (0:0, 2:3 П) во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России. В следующем раунде «Сатурн» проиграл медиакоманде «БроукБойз » (0:2).