Канчельскис о медиакомандах: «Дай бог, чтобы мы встретились. Я их не отпущу никогда в жизни и буду обыгрывать!»
Андрей Канчельскис заявил, что никогда не проиграет команде из WINLINE Медиалиги.
«Профессиональные клубы обязаны не проигрывать Медиалиге в Кубке. Позор, когда команды им проигрывают!
Мы проиграли «Сатурну», а не Медиалиге. А попадется Медиалига... Я их не отпущу никогда в жизни и буду обыгрывать! Мы все обязаны это делать. Это самое главное. Это мое мнение. Может, у кого-то другое.
Я никогда не проиграю клубу из Медиалиги! Дай бог, чтобы мы встретились», – сказал главный тренер «Динамо» Брянск.
Напомним, брянское «Динамо» вылетело от «Леон Сатурна» (0:0, 2:3 П) во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России. В следующем раунде «Сатурн» проиграл медиакоманде «БроукБойз» (0:2).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
